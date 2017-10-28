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Фестиваль Свидание с Россией. Пресс конференция

В Абхазии стартовал фестиваль "Свидание с Россией"

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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В Абхазии впервые пройдет фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". На протяжении трех дней его площадки будут работать в двух абхазских городах — Сухуме и Гулрыпше.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Участники фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" провели пресс-конференцию перед официальным открытием фестиваля 28 октября.

Почетные гости фестиваля, известные деятели культуру, композиторы, актеры и писатели. 

В рамках фестиваля, в Абхазию после 30-летней паузы приехал молдавский советский композитор, народный артист СССР Евгений Дога. 

"Я очень рад, что принадлежу музыке и музыкой могу объединять мир. Я хотел бы, чтобы с помощью этой стартовой площадки были бы возможны здесь с моим участием большие концерты. Мне интересно, как мою музыку будет слушать абхазский зритель. Я здесь как человек, поддерживающий идею объединения людей и народов. Этот дом должен стать центром объединения", – сказал Дога.

В фестивальную афишу включены концерты и встречи со зрителями, показы новинок российского кинематографа и детские развлекательные программы. Дети – главный зритель фестиваля, отметили организаторы. Для детской аудитории предназначены мультипликационные ленты, которые входили в программу фестиваля анимации "Суздаль-фест".

Кинопленка и кинохлопушка
© Fotolia/ Fabioderby
Первое "Свидание с Россией": в Абхазии пройдет фестиваль искусств

Программа кинопоказов начинается с фильма Дмитрия Киселева "Время первых", посвященного освоению космоса в Советском Союзе. Он рассказывает о первом выходе в безвоздушное пространство. В картине снимались Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Также можно будет увидеть комедии "Бабушка легкого поведения" Мариуса Вайсберга и "Везучий случай" Романа Самгина, работу Юрия Кары "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и кинопоэму "Возвращение гения". В ее основе лежит рассказ о жизни и творчестве известного скульптора Степана Эрзи. Лента в этом году получила приз Международного кинофестиваля в Аргентине. Запланирована премьера документального фильма "Вселенная маэстро". Его главным героем стал Евгений Дога.

"Энергия притяжения наших стран так очевидна, – сказал организатор фестиваля Владимир Пирожок, – Нас объединяет все: и история, и география, и добрососедство, наши гении литературы и искусства, общие победы, взаимопомощь, и желание быть вместе. Наш фестиваль признан напомнить о нашем общем культурном пространстве. Вернуть в Абхазию, после долгой паузы и российское кино, исполнительное искусство, напомнить о едином, сотканном столетиями культурном пространстве", – добавил Владимир Пирожок.

Одна из главных задач, которую ставят перед собой организаторы фестиваля – популяризация русской культуры, возобновление и поддержание дружественных связей между братскими народами бывшего союза Республик и дружественных России стран.




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