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Подвели итоги: "Нерс" из Абхазии наградили медалью за мужество

© Фото: www.wallpaperup.com
В Абхазии
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15 октября в Подмосковье состоялось закрытие сезона по Военно-тактическим играм 2017 года, в котором приняли участие команды из 8 стран мира.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. Тактическое подразделение "Нерс" из Абхазии наградили медалью за мужество в соревнованиях по военно-тактическим играм в Подмосковье, об этом 28 октября рассказал корреспонденту Sputnik командир подразделения Нерс Денис Шашура.

"Игры прошли значительно раньше, но итоги подвели только сейчас. Впервые Абхазия получила признание в данном виде спорта. Это мероприятие войдет в историю развития военно-прикладного искусства нашей страны", — прокомментировал он. 

Денис Шашура отметил, что соревноваться с профессионалами из России и других крупных стран было непросто. 

"Это было очень приятно и неожиданно. Несмотря на грохот танков и подавляющее большинство противника подразделение из Абхазии выстояло и показало что сломить Абхазию невозможно, пока мы бьемся как одно целое", — не сдержал эмоции начальник подразделения "Нерс".

С 13 по 15 октября в Подмосковье состоялось закрытие сезона по Военно-тактическим играм 2017 года, в котором приняли участие команды из России, Китая, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Белорусии и Израиля. 




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