Назад в будущее: Парк принца Ольденбургского обретет новую жизнь

Знаменитый Парк принца Ольденбургского в Гагре плавно обретает новый облик и пребывает в "молчаливом ожидании" кардинальных изменений, о которых рассказал корреспонденту Sputnik директор МУП "Парк принца Ольденбургского" Леонид Берзения, чье детство прошло под кронами деревьев этого субтропического "островка".

Sputnik, Бадри Есиава.

Цветущие пруды и золотые рыбки

Знаменитый гагрский парк, основанный принцем Александром Ольденбургским в 1912 году, раскинулся в прибрежной части курортного города Абхазии и занимает площадь более 115 тысяч квадратных метров. По сей день этим субтропическим "раем" гордятся местные жители и восхищаются гости республики, но далеко не всем из них удалось увидеть полный расцвет парка, который на протяжении послевоенных лет постепенно увядал.

Чуть не погибли в зарослях сорняков и колючек около 400 уникальных видов растений. До наших дней, рассказал директор МУП "Парк принца Ольденбургского" Леонид Берзения, дожили примерно 200 разновидностей растений.

© Sputnik. Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

"Мы все прекрасно знаем, что после войны у государства не было возможности заниматься этим парком. Естественно, что некоторые растения вымерли. В 2014 году было создано это предприятие, и мы начали потихоньку приводить парк в порядок за счет городского бюджета", — сказал Берзения.

В 1996 году из-за нехватки финансирования прекратили удобрять растения, возобновили эту методику ухаживания за растениями лишь спустя почти 20 лет.

© Sputnik. Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

В стороне не остались и сами гагрцы, подчеркнул Берзения. По его словам, многие жители города оказали финансовую помощь в приобретении лавочек, проведении освещения.

Парку очень не хватает специалистов в области ландшафтного дизайна и ботаники, необходимо провести учет растений, но все это, отметил директор, в скором времени станет возможным.

В рамках Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии предусмотрены деньги на очистку прудов, восстановление фонтанов, каналов, соединяющих все пять водоемов, ремонт архитектурных объектов и облагораживание ландшафта.

"У нас большая проблема с водой. Раньше она шла с ГЭС, которая находится в ущелье, и попадала в эти пруды. Сейчас этого не происходит, и геодезисты ищут решение, как доставить сюда воду. Без преувеличения, пруды цветут из-за нехватки воды. Штормы тоже наносят вред парку, затапливая его", — с досадой отметил Леонид Берзения.

© Sputnik. Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

В борьбе за чистоту прудов парка используют самые неожиданные решения. Запустили три десятка амуров. Это рыбы семейства карповых. Пока это эксперимент, сказал Берзения и добавил, в случае если он станет успешным, то этот "клининг — десант" будет заброшен и в остальные четыре водоема.

Директор парка опасается, что это "оценят" любители рыбалки. Очень переживает, что рыбаки не смогут устоять перед искушением забросить в пруд удочки. Он только уповает на здравомыслие гагрцев и бережное отношение к своему городу.

В МУП работает всего семь человек. Этого мало, сетует Берзения, но бюджет пока не позволяет нанять большее количество сотрудников. Некоторые даже совмещают две должности. К примеру, замдиректора выполняет и обязанности агронома.

© Sputnik. Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Будущее не хуже прошлого

Леонид Берзения, наверное, и не предполагал, что с годами будет проводить в парке не меньше времени, чем в детстве. Только сейчас он смотрит на красоту, созданную принцем, другим взглядом – управленческим.

"Хочется надеяться, что будущее у этого парка, как и прошлое, будет. Надеюсь, что у нас получится вернуть ему былую красоту, репутацию и популярность. Я видел, какой был раньше этот парк, и возможность принять участие в его возрождении для меня очень важна", — признался он.

Берзения вспомнил, что в хорошую погоду после уроков он с друзьями приходил сюда, и это было самое веселое время. Каждую весну здесь проводили субботники. По его мнению, сейчас необходимости в привлечении учеников районных школ для уборки территории нет, но директор парка планирует внедрить социальную практику ежегодной посадки растений молодежью.

Сотрудники парка нередко сталкиваются с проблемой нехватки архивных документов о коммуникациях и самих растениях. Все это бесследно пропало во время войны.

"Мы также планируем пополнить наш парк новыми видами растений. Для этого, скорее всего, будем договариваться с нашими ботаниками, чтоб они нам посоветовали, какие именно растения можно будет посадить здесь, ведь с годами химический состав почвы изменился. Это требует серьезного изучения", — считает Берзения.