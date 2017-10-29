Композитор Евгений Дога: музыка дарит дозу добра

О главном предназначении музыки и композитора, о первом "съедобном" гонораре, и о том, из чего сотканы люди, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал Народный артист СССР Евгения Дога, который приехал в Абхазию для участия в фестивале "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".

Sputnik, Амра Амичба

"Я приехал не столько представлять Россию – это было бы слишком смело с моей стороны брать не себя такую нагрузку и ответственность. Я приехал как композитор к людям, которых давно не видел. Не видел 30 с лишним лет точно. В советское время неоднократно бывал на Кавказе", — уточнил композитор.

Евгений Дога относит себя к везучим людям, потому что его всегда окружали очень хорошие люди.

"Это и мой учитель, который за два с половиной года влюбил меня в музыку, — сказал он. — Мне нравилась музыка, была подоплека в генетической кассе. В селе было два прекрасных духовых оркестра, потом к нам приезжал симфонический оркестр из Кишинева. Впечатления разные были, фольклорного и академического характера. Купить не на что было, сам сделал мандолину, струны приделал из полевого телефона: после войны на поле можно было найти все что угодно. Сыграл на свадьбе и получил первый гонорар, который заключался в том, что дали мне поесть похлебку. Это был большой гонорар в те голодные годы. Также радио смастерил сам. Прополку делал в огороде в наушниках, которые тоже, кстати, из окопов достал после войны. И по радио услышал, что музыкальное училище объявляет набор".

По признанию композитора, в музыкальное училище по классу виолончели он попал совершенно не подготовленным.

"Ошиблись и приняли, — с улыбкой сказал Евгений Дога. — Мог бы стать прекрасным ремесленником. Тяжелое время было, нечего было кушать, одевать. Босиком приехал в Кишинев и два года почти босиком проходил даже зимой. Нищета страшная была. Сейчас это дико звучит, как так было. А вот было! И не стесняюсь об этом говорить, потому что — правда. Раньше искали детей, которые могут что-то представлять из себя. Сейчас наоборот надо деньги платить, и какие-то знакомство иметь, чтобы поступить. Это ужасно, так нельзя с талантами. Не думаю, что увидели во мне талант. До сих пор сомневаюсь, занимаюсь ли я своим делом. Я люблю то, чем занимаюсь. Если бы я занимался ремеслами, тоже полюбил бы".

Евгений Дога рассказал о первом фильме, к которому написал музыку — фильм "Нужен привратник" по мотивам румынской сказки.

"Действие происходит половина в раю, половина в аду. Фильм получил высокую оценку на многих конкурсах. Состав такой подобрался, что для многих в этом фильме все было в первый раз. Михай Волонтир, например, в первый раз снимался. Все стали личностями потом. Фильм успешно прошел, и так же успешно был закрыт. Описание ада, еще как-то приняли. А про рай, сказали, какой еще рай. Рай может быть только один – коммунистический. Закрыли этот фильм. Лет десять назад его опять вытащили на экраны", — вспоминает Дога.

По словам композитора при написании музыки к фильму "Нужен привратник" изучал церковную музыку, для того, чтобы изобразить рай.

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"Знания не пропали даром. Потом написал "Реквием" и живу после этого. Моцарт написал "Реквием" и умер, а я живу, — с иронией замечает Дога. — С адской жизнью был знаком, не представляло большого труда написать".

Нести людям добро — Евгений Дога считает главным предназначением музыки и композитора.

"Как ни что другое, даже живопись, которая не нуждается в переводе, не способна так быстро действовать и глубоко проникать в душу человека, как музыка. В любой стране этой планеты, на своем собственном примере это почувствовал. Самый большой гонорар для меня – это счастливые, улыбающиеся лица. И я их ищу все время. Многие ждут какие-то блага, у меня даже машины нет, или дачи, мне этого достаточно," — заметил он.

Известный композитор, гастролируя по всему миру, сделал для себя вывод, что всех зрителей, где бы он не бывал, объединяет доброта.

"Не могу найти мотив для непонимания друг друга. Чтобы любить, надо больше знать друг друга, — считает Евгений Дога. — Что у вас, я буквально позавчера был в Братиславе, до этого в далекой Сибири, в Вене, в Париже, Китае — все то же самое. Казалось бы, много разных мест, что я имею с ними общего. Одинаково везде. Больше всего волновался за Китай, что они не поймут. Но муха пролетела бы, слышно было бы, во время концерта такая тишина и такое внимание. Люди сделаны, сотканы богом из добра. Вражда между людьми зачем?"

На своих концертах, по словам композитора, он стремится передать слушателям определенную долю доброй субстанции, которую он заложил в музыку.

"Я не стремлюсь завоевать больше слушателей. Они сами приходят. И иногда скандалы из-за билетов, — поделился Евгений Дога, — В Кремле был концерт этим летом, там несколько тысяч мест и все равно у администрации были проблемы с местами, потому что желающих много. Люди идут не на мою музыку, а для того, чтобы получить дозу добра. Мы все время плачемся, что нам не хватает добра, любви, внимания, человечности. Не хватает даже общения людей с глазу на глаз. Все время смотрят мимо. Никак не пойму, почему люди общаются и смотрят непонятно куда. Зачем? Когда в глазах весь мир".

Народный артист СССР Евгения Дога приехал в Абхазию для участия в фестивале "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".