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Лепехин: фруктовую корзину Абхазии можно сделать брендом

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (46)
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Соглашения, подписанные с субъектами Российской Федерации, должны стать гарантом защиты прав абхазского бизнеса, заявил ведущему радио Sputnik Абхазия директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия может создать собственную фруктовую корзину и сделать из нее настоящий бренд страны, рассказал на радио Sputnik Абхазия директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

"У осетин есть осетинские пироги, у Армении — гранат, у Грузии хачапури и хинкали. Я думаю, что Абхазии нужно взять в качестве символа – абхазские фрукты. То есть, сделать некую фруктовую корзину, в основе которой, естественно, будет лежать мандарин и продвигать везде этот бренд", — отметил Лепехин.

VIII Абхазо-российский деловой форум
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По его словам, соглашения, которые Абхазия заключает с субъектами Российской Федерации, должны предусматривать защиту абхазского бренда, и если какие-либо торговые сети покусятся на этот бренд, получат миллиардные штрафы. 

Глава государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба считает, что в России, как и в республике, есть определенные сложности в области защиты прав бизнеса и добавил, что Абхазия нередко сталкивается с претензиями со стороны крупных торговых сетей.

"Договорились о поставках. Наш мандарин привозят в "Магнит". Там говорят, что часть продукции испортилась по дороге, и больше не хотят работать с нами. С этим мы сталкиваемся каждый день, потому что мы не можем так сильно контролировать экспорт мандарина в Россию", — рассказал Агрба. 

По мнению Владимира Лепехина, эта ситуация, наоборот, должна стимулировать абхазских экспортеров на ускорение поставок. 

Гости студии радио Sputnik Абхазия вкратце подвели итоги VIII Абхазо-российского делового форума и его дискуссионных круглых столов. Они отметили, что форум, который состоялся в Сухуме 27 октября 2017 года, прошел успешно и на одном дыхании. 

Фруктово-ягодный календарь
© Sputnik. Леон Гуния
Фруктово-ягодный календарь

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (46)



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