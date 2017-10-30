Лепехин: фруктовую корзину Абхазии можно сделать брендом

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия может создать собственную фруктовую корзину и сделать из нее настоящий бренд страны, рассказал на радио Sputnik Абхазия директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

"У осетин есть осетинские пироги, у Армении — гранат, у Грузии хачапури и хинкали. Я думаю, что Абхазии нужно взять в качестве символа – абхазские фрукты. То есть, сделать некую фруктовую корзину, в основе которой, естественно, будет лежать мандарин и продвигать везде этот бренд", — отметил Лепехин.

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По его словам, соглашения, которые Абхазия заключает с субъектами Российской Федерации, должны предусматривать защиту абхазского бренда, и если какие-либо торговые сети покусятся на этот бренд, получат миллиардные штрафы.

Глава государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Симон Агрба считает, что в России, как и в республике, есть определенные сложности в области защиты прав бизнеса и добавил, что Абхазия нередко сталкивается с претензиями со стороны крупных торговых сетей.

"Договорились о поставках. Наш мандарин привозят в "Магнит". Там говорят, что часть продукции испортилась по дороге, и больше не хотят работать с нами. С этим мы сталкиваемся каждый день, потому что мы не можем так сильно контролировать экспорт мандарина в Россию", — рассказал Агрба.

По мнению Владимира Лепехина, эта ситуация, наоборот, должна стимулировать абхазских экспортеров на ускорение поставок.

Гости студии радио Sputnik Абхазия вкратце подвели итоги VIII Абхазо-российского делового форума и его дискуссионных круглых столов. Они отметили, что форум, который состоялся в Сухуме 27 октября 2017 года, прошел успешно и на одном дыхании.