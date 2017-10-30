Академия наук Абхазии отметила 20-летний юбилей

Академия наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года согласно Указу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное собрание в честь 20-летия Академии наук Абхазии состоялось в Сухуме в понедельник 30 октября.

Постановление об образовании Академии наук Абхазии принял Верховный Совет республики в 1993 году после окончания Отечественной войны народа Абхазии.

На праздновании присутствовало руководство республики во главе с президентом Раулем Хаджимба, ученые, как из Абхазии, так и представители Академии наук России, в частности, президенты АН Башкортостана, Калмыкии, Татарстана и других научных учреждений.

"Несмотря на немалые экономические сложности, сопутствовавшие развитию нашей академической науки, очевидны достижения в ее различных сферах. Исследования наших ученых в гуманитарных, технических, медицинских и иных отраслях науки получают достойную оценку не только в нашей стране, но и далеко за его пределами", — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Он отметил, что у истоков Академии наука Абхазии стоял выдающийся государственный деятель, основатель современного независимого абхазского государства, академик Владислав Ардзинба.

"Первый президент глубоко осознавал особую роль, возлагаемую на науку и образование в строительстве государства и формирование основ национальной идеологии", — подчеркнул глава государства.

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Академия наук Абхазии состоит из трех отделений и девяти институтов, в составе академии 15 академиков, 11 членов-корреспондентов, 19 почетных иностранных членов, сообщил президент АНА Зураб Джапуа.

"В подведомственных учреждениях работают более четырехсот исследователей, из которых 29 докторов наук и 93 кандидата наук. Становление Академии наук Абхазии, как и самого абхазского государства, проходило в крайне тяжелых социально-экономических условиях", — сказал он.

Зураб Джапуа отметил, что необходимо разработать и принять закон об Академии наук Абхазии и концепцию развития науки и инновационной деятельности в Абхазии.

"Несомненно, государство будет иметь перспективу только в том случае, если стратегия развития науки и технологии поставлены на один уровень со стратегией национальной безопасности, и ставка на подготовку национальных кадров является задачей номер один", — считает Джапуа.

Президент АНА подчеркнул, что Академия подписала ряд договоренностей с российскими коллегами, и научные контакты расширяются с каждым годом.

В рамках празднования 20-летия Академии наук Абхазии был показан документальный фильм, посвященный истории и современности АНА.

С юбилеем Академию наук Абхазии поздравили и гости торжества. Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов отметил, что между академическими центрами двух республик существует давняя связь.

"В трудные 90-е годы, когда начался распад Советского Союза, вы сумели создать академию и сохранить тот большой научный потенциал", — сказал Салахов.

В честь 20-летия Академии наук Абхазии президент подписал Указы о присвоении почетного звания Заслуженный деятель науки Абхазии. Этого звания удостоились ученые Лесик Айба, Юрий Анчабадзе, Владимир Вартая, Вячеслав Бигуаа, Валерий Бигуаа, Валентин Когония, Вячеслав Чирикба.

Также на торжественной встрече была вручена Государственная премия имени Георгия Дзидзария. По решению комиссии премии удостоились президент Академии наук Абхазии, доктор филологических наук Зураб Джапуа, доктор филологических наук Леонид Саманба, доктор исторических наук Алик Габелия.