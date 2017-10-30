Дождь с грозой прогнозируют синоптики Абхазии во вторник

По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, Черноморское побережье окажется на пути холодного атмосферного фронта и глубокого циклона.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. На территории Черноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, ливневой дождь с грозой, местами возможен град. В предгорьях и горах снег, прогнозируют синоптики республики во вторник 31 октября.

Температура воздуха ночью от +9˚С до +11˚С, днем от +11˚С до +13˚С.

Температура морской воды +17˚С.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

Атмосферное давление низкое, будет повышаться.