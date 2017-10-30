Похолодание на неделе обещают синоптики в Абхазии

Отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы прогнозирует изменение погоды из-за прохождения холодных атмосферных фронтов глубокого циклона, центр которых расположен над Москвой, и вторжения холодных масс воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. На территории Черноморского побережья Абхазии в течение ближайшей недели ожидается облачная погода, временами сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град. В предгорьях и горах снег, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

В ночь со среды на четверг на побережье местами возможен дождь со снегом, температура воздуха понизится до +6°С. С четверга по субботу, благодаря антициклону с запада, погода прояснится. Ветер умеренный, 5-8 метров секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +16°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Атмосферное давление низкое, будет повышаться.