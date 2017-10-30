Ядохимикаты против мраморного клопа доставили в Абхазию

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Амра Амичба. В Абхазию привезли около четырех тысяч доз ядохимикатов для борьбы с мраморным клопом. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров.

"Министерство сельского хозяйства передаст эти ядохимикаты в районные управления сельского хозяйства. Начальники управлений раздадут жителям сел районов. Завезенные ядохимикаты в борьбе с мраморным клопом начнут применять в апреле, так как сейчас вредителей уже не обнаружить. Похолодало, и они уже спрятались в теплые, укромные места", — уточнил Дауров.

Также и.о. министра сообщил, что с российскими коллегами из Минсельхоза ведется обсуждение проблемы борьбы с вредителем.

"В России сейчас клопа нет, но он есть в Абхазии. Есть опасения, что перейдет и в Краснодарский край. Приедут, чтобы увидеть, какая здесь ситуация и масштабы. Сами мы не сможем справиться. Коллеги из России собираются помочь нам", — сказал Владимир Дауров.

Мраморный клоп впервые появился в Абхазии в 2014 году. Он еще не вжился в абхазскую экосистему, и на него еще не сформировался набор хищников и паразитов, которые в естественных условиях снижали бы его численность.