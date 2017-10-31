31 октября 1992 года: растет сопротивление населения

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Абхазии. Направление Очамчыра — Ткварчал: "За истекшие сутки в районах партизанских действий боев не было. Однако из-за зверств оккупантов растет сопротивление населения агрессору".

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