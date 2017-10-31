Гостеприимное: ученый из Абхазии предложил переименовать Черное море

Доцент Абхазского государственного университета, юрист Рамгар Маршан в интервью Sputnik привел свои доводы в пользу переименования Черного моря.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Черное море необходимо переименовать в Гостеприимное море, такое мнение высказал в интервью корреспонденту Sputnik доцент Абхазского государственного университета, юрист Рамгар Маршан.

"Это противоестественное название для нашего моря, в шторм любое море становится черным", — сказал он.

Слово "черное" применяется в двух значениях – для обозначения цвета объектов и в переносном смысле, отметил ученый.

"К примеру, говорят – "черная душа", "черный человек" и так далее. Раз море не имеет черного цвета, значит, оно имеет второе значение, которое противоречит жизни региона и не соответствует действительности", — уверен Маршан.

На протяжении истории Черное море неоднократно меняло название. Греки называли его Понт Эвксинский — "Гостеприимное море", и на этом строит свое предложение юрист, так как это наиболее известное историческое название моря.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Как спасти черноморскую безопасность

"Об этом говорит и то, что русские, пришедшие на его берега, называли море Понтским. На протяжении истории были и другие названия — Скифское, Синее, Таврическое, Негостеприимное, Святое", — отмечает ученый.

По мнению Рамгара Маршан, наиболее вероятно, что название "Черное море" дали турки, которые приходили на его берега, чтобы покорить местное население. Они встречали со стороны черкесов и адыгов такое ожесточенное сопротивление, что и море прозвали Караден-гиз — "Черное, негостеприимное".

"Другая версия основана на том, что металлические предметы, опущенные на большую глубину, поднимают на поверхность почерневшими. Это происходит практически с любым металлом, и с золотом в том числе. Причиной является сероводород, которым насыщена черноморская вода", — сказал он.

Ученый предлагает причерноморским странам России, Украине, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии заменить название моря ”Черное” на ”Гостеприимное” и перейти в документах, картах на новое название.

По мнению Рамгара Маршан, изменение названия моря станет хорошей рекламой для региона, что будет способствовать привлечению туристов и инвесторов.

© Sputnik. Илона Хварцкия Топонимы в Абхазии: наука и жизнь

"Гостеприимное побережье привлекательнее и выгоднее для туристов, инвесторов и жителей, чем "черноморское" побережье. Учитывая то, что нынешнее название моря утвердилось в других исторических условиях, когда курортов на его побережье не было, необходимо пересмотреть название моря", — уверен Маршан.

Международный день Черного моря был учрежден в 1996 году, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. План был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями, и есть опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории.