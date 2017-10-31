Призывники Абхазии почтили память погибших в грузино-абхазской войне

Призывники Абхазии пройдут военную подготовку, после чего будут распределены по военным частям для прохождения службы.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Военнослужащие осеннего призыва в Абхазскую армию возложили цветы к Мемориалу Славы в Сухуме во вторник 31 октября.

"Мы надеемся на вас, вы должны сменить нас. Вы должны научиться управляться с оружием, получить навыки самозащиты", — сказал заместитель министра обороны Абхазии Гурам Инук-оглы, обращаясь к призывникам.

Независимость Абхазии, приобретенная ценой многих жизней, необходимо защищать и дальше, отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Военный комиссар Абхазии: армия не место для поблажек

"На этом месте захоронены ваши старшие. Война закончилась в 1993 году, но мир на нашу землю пришел в 2008 году после признания нашей страны Россией, до тех пор нам приходилось периодически вести боевые действия с Грузией", — подчеркнул Инук-оглы.

После прохождения подготовки призывники будут направлены по военным частям, рассказал он.

"Здесь сегодня присутствуют призывники Сухумского района, сегодня и в других районах проходят возложения цветов к памятникам погибшим. Затем призывники будут отправлены на военную подготовку, есть определенная программа обучения, которую они должны пройти", — сказал Инук-оглы.

После двадцати дней военной подготовки, в ходе которой призывники получат необходимые навыки для прохождения службы, по приказу министра обороны они будут распределены по различным воинским частям.