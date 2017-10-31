17:07 31 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Президент принял участников празднования двадцатилетия Академии наук Абхазии

Хаджимба: надеюсь, научные связи Академии наук Абхазии будут расти

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5810

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участников празднования 20-летия Академии наук Абхазии.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с участниками празднования 20-летия Академии наук Абхазии выразил надежду на то, что научные связи республики будут расти.

"Все направления в науке важны для любого государства. Академия наук и институты, которые до этого работали, были подключены к большому процессу, который велся советским государством. Но сегодня мы самостоятельное государство, и люди, участвовавшие все эти годы в национально-освободительном движении, были выходцами из института, который занимался историей, языком", — добавил глава государства.

Без использования возможностей, которые предоставляет наука, будет сложно работать в области экономики, финансов и других направлений деятельности государства, отметил президент.

Юбилей Академии наук Абхазии - 20 лет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Академия наук Абхазии отметила 20-летний юбилей

"Поэтому мы открыто говорим о том, что деятельность академических кругов очень важна. Поэтому мы решили при Академии наук создать еще одно подразделение, которое будет нацелено на работу по вопросам экономики, юриспруденции", — сказал Хаджимба. 

Президент подчеркнул, что должны быть созданы условия для того, чтобы Парламент принимал те или иные законы после соответствующей работы в научных кругах.

Директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук, доктор филологических наук, профессор Нина Барахоева поблагодарила Хаджимба за теплый прием и преподнесла в дар от главы республики книгу об Ингушетии.

"Мы хотим, чтобы у вас сложилось хорошее впечатление о нашей республике", — сказала она.

Президент Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор геолого-минералогических наук, профессор Игорь Колодезников в своей речи отметил, что несмотря на большое расстояние между Абхазией и Якутией, в научном плане республики близки друг другу.

"Я должен отметить, что и сам Зураб Джапуа и ученые Абхазии делают очень многое для имиджа республики, не только в Российской Федерации, но и на международном уровне", — сказал Колодезников.

Президент принял участников празднования двадцатилетия Академии наук Абхазии
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Президент принял участников празднования двадцатилетия Академии наук Абхазии

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа подчеркнул, что абхазская наука при помощи руководства страны развивается в нужном направлении.

"Этап становления Академии наук завершился, и мы должны переходить к этапу динамичного развития. Без этого, согласитесь, не будет результата, не будет позитива, в этом процессе есть сотрудничество с коллегами за пределами республики", — отметил Зураб Джапуа.

Первым обладателям абхазских ученых степеней вручили дипломы
© Sputnik. Амра Амичба
Первым обладателям абхазских ученых степеней вручили дипломы

Без плодотворного сотрудничества по всем отраслям науки с зарубежными коллегами развитие академической науки невозможно, уверен президент АНА.

Завершая встречу, президент Рауль Хаджимба преподнес гостям памятные подарки.

Академия наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года согласно Указу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В честь этого события состоялось  торжественное собрание в Сухуме 30 октября 2017 года. На праздновании присутствовало руководство республики во главе с президентом Раулем Хаджимба, ученые как из Абхазии, так и научные деятели Академии наук России, в частности, представители АН Якутии, Калмыкии, Татарстана и других научных учреждений.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Петр Гассиев
    Новый лидер

    Центральный комитет партии "Единая Осетия" избрал нового председателя - им стал спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.

  • Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото из архива
    Есть, что обсудить

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.

  • Заседание межправительственного Евразийского совета. Тигран Саркисян
    Больше власти!

    Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.

  • Калькулятор, архивное фото
    Миллионы на алфавит

    Министр культуры и спорта Казахстана озвучил затраты, которые потребуются на внедрение казахского алфавита в новой латинской графике.

  • Мука. Архивное фото
    Мука вне политики

    В Кыргызстане могут начаться проблемы с производством муки, которая мололась, в том числе, и из казахстанского зерна. И в этом нет никакой политики.

  • Участок границы Беларуси и России на трассе М1
    Одна виза на двоих

    Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года – это позволит "снять угрозу" временных погранпостов на границе.

  • Мемориальный комплекс на месте лагеря для советских военнопленных в Саласпилсе
    Неудобная история

    Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.

  • Учения Железный волк 2017
    Отстрелялись

    Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Язык преткновения

    Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного.

  • Машина скорой помощи, архивное фото
    Скорбный список

    Посольство Таджикистана в России установило личности четырех из пяти граждан республики, погибших в понедельник в ДТП в Саратовской области.

  • Первый президент Узбекистана Ислам Каримов с дочерью
    Петр третий

    Научно-просветительский комплекс Ислама Каримова опубликовал биографию первого узбекского лидера, согласно которой, у него помимо двух дочерей был еще и сын Петр.

  • Криминалисты работают на месте стрельбы на площади Свободы в Таллинне
    Стрельба на поражение

    В центре Таллина полиция застрелила вооруженного ножом мужчину – руководство силовиков считает применение оружия обоснованным.

  • Петр Гассиев
    Новый лидер

    Центральный комитет партии "Единая Осетия" избрал нового председателя - им стал спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.

  • Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото из архива
    Есть, что обсудить

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.

  • Заседание межправительственного Евразийского совета. Тигран Саркисян
    Больше власти!

    Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Подгорецкий замок во Львовской области
Самые мистические места в мире
Свеча вместо кисти: художник из Газаха создает уникальные работы
Свеча вместо кисти: художник из Азербайджана создает уникальные работы
Как распознать подделку и выбрать лучший сорт чая
Как выбрать лучший сорт чая

Соцсети

Sputnikabkhazia