Хаджимба: надеюсь, научные связи Академии наук Абхазии будут расти

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с участниками празднования 20-летия Академии наук Абхазии выразил надежду на то, что научные связи республики будут расти.

"Все направления в науке важны для любого государства. Академия наук и институты, которые до этого работали, были подключены к большому процессу, который велся советским государством. Но сегодня мы самостоятельное государство, и люди, участвовавшие все эти годы в национально-освободительном движении, были выходцами из института, который занимался историей, языком", — добавил глава государства.

Без использования возможностей, которые предоставляет наука, будет сложно работать в области экономики, финансов и других направлений деятельности государства, отметил президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Академия наук Абхазии отметила 20-летний юбилей

"Поэтому мы открыто говорим о том, что деятельность академических кругов очень важна. Поэтому мы решили при Академии наук создать еще одно подразделение, которое будет нацелено на работу по вопросам экономики, юриспруденции", — сказал Хаджимба.

Президент подчеркнул, что должны быть созданы условия для того, чтобы Парламент принимал те или иные законы после соответствующей работы в научных кругах.

Директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук, доктор филологических наук, профессор Нина Барахоева поблагодарила Хаджимба за теплый прием и преподнесла в дар от главы республики книгу об Ингушетии.

"Мы хотим, чтобы у вас сложилось хорошее впечатление о нашей республике", — сказала она.

Президент Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор геолого-минералогических наук, профессор Игорь Колодезников в своей речи отметил, что несмотря на большое расстояние между Абхазией и Якутией, в научном плане республики близки друг другу.

"Я должен отметить, что и сам Зураб Джапуа и ученые Абхазии делают очень многое для имиджа республики, не только в Российской Федерации, но и на международном уровне", — сказал Колодезников.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Президент принял участников празднования двадцатилетия Академии наук Абхазии

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа подчеркнул, что абхазская наука при помощи руководства страны развивается в нужном направлении.

"Этап становления Академии наук завершился, и мы должны переходить к этапу динамичного развития. Без этого, согласитесь, не будет результата, не будет позитива, в этом процессе есть сотрудничество с коллегами за пределами республики", — отметил Зураб Джапуа.

© Sputnik. Амра Амичба Первым обладателям абхазских ученых степеней вручили дипломы

Без плодотворного сотрудничества по всем отраслям науки с зарубежными коллегами развитие академической науки невозможно, уверен президент АНА.

Завершая встречу, президент Рауль Хаджимба преподнес гостям памятные подарки.

Академия наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года согласно Указу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В честь этого события состоялось торжественное собрание в Сухуме 30 октября 2017 года. На праздновании присутствовало руководство республики во главе с президентом Раулем Хаджимба, ученые как из Абхазии, так и научные деятели Академии наук России, в частности, представители АН Якутии, Калмыкии, Татарстана и других научных учреждений.