Женщины говорят о том, о чем другие молчат

Sputnik

В неформальной женской встрече участвовали министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, секретарь Общественной палаты и председатель правления "Ассоциации женщин Абхазии" Нателла Акаба, руководитель фонда "Послы доброй воли Абхазии" Амина Лазба и послы организации: Мисс Мира Ксения Сухинова, исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия и врач-кардиолог Илона Ардзинба.

В рамках встречи были обсуждены три блока вопросов: социальные проблемы детства и материнства, роль женщины в политике и общественной жизни страны, а также продвижение Абхазии на международных площадках.

Проблемы детства и материнства

Открывая встречу, руководитель фонда "Послы доброй воли Абхазии" Амина Лазба отметила, что одним из направлений деятельности движения является решение социальных проблем, с которым сталкиваются наиболее уязвимые слои населения — дети, женщины, пожилые люди и инвалиды.

"Несмотря на активное развитие социально-экономического сектора, уровень жизни большей части населения страны остается невысоким. Размер средней заработной платы не превышает 10 тысяч рублей. Размер социального пособия, например, для малоимущих и многодетных семей варьируется от 500 до 1000 рублей на человека в месяц. Прожить на эти деньги практически невозможно. Ситуация усугубляется, если в семье больной ребенок или один из родителей инвалид Отечественной войны", — сказала Лазба.

О социальных вопросах женщины говорили в контексте недавней благотворительной миссии посла доброй воли Абхазии Мисс Мира Ксении Сухиновой. Для нее этот приезд в Республику стал первым в жизни.

© Фото: Благотворительный фонд "Послы доброй воли Абхазии" Неформальная встреча в офисе благотворительной организации "Послы Доброй воли Абхазии"

"Я была наслышана о том, что в Абхазии люди гостеприимные и открытые, и именно это я и увидела. Мы посетили Сухумский лицей-интернат, куда подопечным привезли комплекты теплых зимних вещей. Мы также навестили три семьи в разных районах страны, где живут тяжелобольные дети, которые остро нуждаются в помощи. Мы привезли им дорогостоящие медикаменты почти на год вперед, а также канцелярские товары", – рассказала посол доброй воли.

Сухинова выразила надежду, что подобные визиты будут частыми, а потому дадут возможность помогать еще большему числу нуждающихся семей.

Исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия отметила, что общество закрывает глаза на проблемы малоимущих семей.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Послы доброй воли Абхазии" оказали помощь детской больнице Сухума

"Нуждающихся в помощи семей много. Мы пытаемся привлечь общество к решению проблем, постоянно рассказывая и показывая, насколько плохо и бедно живут некоторые семьи. Это как пощечина тем, кто думает, что у нас все хорошо. Речь ведь не о разовой помощи. Мы решаем проблемы семей на протяжении долгого времени. Чем дальше, тем хуже. Например, в этом году проблемы с урожаем. С нами связалась семья, которая всегда могла себя содержать, им хватало своего урожая, чтобы не только кормить детей, но еще и зарабатывать от продажи своего урожая. Сейчас они у нас просят помощи на пропитание", – сказала Гопия.

Посол также добавила, что большинство многодетных семей из-за финансовых проблем не имеют возможности посетить врача, а потому не знают о проблемах со здоровьем своих детей.

"Мы ежемесячно проводим медосмотры детей. В каждой семье есть больной ребенок. Мы их сразу перенаправляем в реабилитационный центр к другим специалистам. Если нужно, обращаемся в Минздрав, чтобы отправить на лечение детей за границу. Мы работаем со стоматологическими клиниками. У всех детей поголовно проблемы с зубами. Две клиники бесплатно оказывают нам помощь", – добавила она.

Посол доброй воли Илона Ардзинба обратила внимание на то, что на здоровье детей и матерей сказывается не только недостаточно развитая система здравоохранения, но и образ жизни, который они ведут, питание и многое другое, что нужно решать в комплексе, так как все это взаимозависимые вещи.

Проблема домашнего насилия

Участники встречи также подняли вопрос домашнего насилия как над женщинами, так и над детьми. Было отмечено, что на сегодняшний день с такой категорией граждан работает Социальная служба поддержки детей и семей детского фонда ЮНИСЕФ, Министерство труда, занятости и социального обеспечения, а также Ассоциация женщин Абхазии.

Председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба рассказала о работе службы правовой, психологической и иной поддержки жертв гендерного насилия.

"Это глобальная проблема. У нас эта тема табуирована. Об этом не говорят, и это мешает предотвращать такие случаи. У нас существует кризисный центр для женщин, подвергшихся жестокому обращению в семьях. У нас она может посоветоваться с юристом или пообщаться с психологом. Еще у нас есть телефон доверия, она может позвонить на горячую линию. Но потом она опять вынуждена вернуться в семью или пойти к родственникам. Женщины стесняются. Общество маленькое, если она придет, пожалуется, то об этом сразу станет известно мужу и родственникам", – сказала Акаба.

Отсутствие закона о домашнем насилии, по ее словам, мешает работать системно.

"Многие закрывают на это глаза. Относятся к этому как к чему-то нормальному, муж-то в семье главный. Самое страшное в этой ситуации, что дети становятся жертвами. Даже если они сами не подвергаются физическому насилию, но когда они становятся свидетелями ужасных сцен в семье, это негативно влияет на них. Вряд ли из такого ребенка получится полноценный человек со здоровой психикой. Мы обязаны спасать наше будущее поколение", – добавила Нателла Акаба.

Гендерное неравенство

Одной из обсуждаемых тем на женской встрече была также роль женщины в политике и общественной жизни страны.

Амина Лазба отметила, что в Абхазии немало умных и образованных женщин-профессионалов, которые могли бы эффективно участвовать в законотворчестве и системе управления. Однако на практике потенциал женщин недостаточно задействован.

"Несмотря на то, что взгляд на роль женщины в нашем обществе более консервативен, женщины существенно влияют на атмосферу в обществе, они возглавляют общественные движения и весьма активны в общественно-политической жизни Абхазии", — сказала Лазба.

Во многом виной тому являются неравные стартовые возможности у мужчин и женщин, отметила министр культуры Эльвира Арсалия.

"У нас традиционное общество, доверие к мужчинам выше. Если заглянуть в историю, великие художники, музыканты, архитекторы – мужчины. Возможностей глубины погружения в профессию у мужчин несоизмеримо больше, чем у женщин. Так было всегда", – сказала она.

© Sputnik / Илона Хварцкия Единственная: неженская работа в мужском Парламенте

Сегодня новое поколение молодых девушек настроено на продвижение по карьерной лестнице, заметила Нателла Акаба. В гражданском обществе, в основном, лидируют женщины, добавила она.

"Гражданское общество в Абхазии достаточно сильное. Если женщины могут успешно возглавлять общественные организации, то и во власти они могли бы так же работать", – сказала Акаба.

Мужчин-хирургов выбирают чаще, отметила врач-кардиолог Илона Ардзинба.

"В Абхазии развивается хирургия. Большое количество и женщин в этой области встречается. Однако пациенты обращаются чаще к мужчинам. Но есть такие проблемы, которые они не хотят обсуждать с мужчинами. Женщины оказывают квалифицированную помощь на таком же уровне. Руководящие должности достаются мужчинам, потому что считается, что они справляются лучше, но я бы с этим поспорила", – сказала Илона Ардзинба.

Мисс Мира Ксения Сухинова сказала, что в России с этим нет никаких проблем. Подняться по карьерной лестнице вверх женщинам в России не мешают ни муж, ни дети, добавила она.

© Фото: Благотворительный фонд "Послы доброй воли Абхазии" Неформальная встреча в офисе благотворительной организации "Послы Доброй воли Абхазии"

Завершая обсуждение по теме гендерного равноправия, Нателла Акаба отметила, что женщина в обществе должна состояться для начала как женщина, чтобы ее воспринимали всерьез. А Эльвира Арсалия добавила, что на такие встречи нужно приглашать наиболее ортодоксально настроенных мужчин, чтобы попробовать убедить их в том, женщина может во многих сферах проявить себя не хуже мужчины.

Проблемы продвижения имиджа Абхазии

Участницы встречи за час успели обсудить не только социальные проблемы, но и проблемы продвижения имиджа и интересов Абхазии на международных площадках. Также проговорили необходимость разработки закона о нематериальной культуре, чтобы сохранить то наследие, которое нигде не зафиксировано, но при этом является неотъемлемой частью абхазского этноса и абхазской культуры, но с процессами глобализации может быть утеряно.

Амина Лазба на встрече также напомнила про обращение движения "Послы доброй воли Абхазии" к руководству ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН с призывом не игнорировать проблему сохранения древнейших христианских храмов Абхазии.

"Сегодня ЮНЕСКО не может принять наши объекты в число объектов всемирного наследия в силу того, что мы не признаны. Однако, если говорить о технической стороне сохранения этих объектов, у нас нет материальной возможности и специалистов, которые грамотно подошли бы к решению этой проблемы. Сегодня у нас есть беспрецедентная реакция на подобное обращение, так как будет создана группа в Европарламенте для обсуждения этого вопроса. Довольно неплохая динамика, такого раньше не было", – сказала она.

Министр культуры Эльвира Арсалия высоко оценила активность "Послов доброй воли Абхазии" в деле сохранения христианских храмов Абхазии.

© Sputnik. Алексей Витвицкий В Европарламенте создается депутатская группа в поддержку Послов доброй воли Абхазии

"В любом случае это очень хорошо, если проект сработает и привлечет внимание. Это коллапс, в котором мы прибываем. Такие выбросы информации помогают, чтобы потом где-то обсуждать эту тему. Абхазия привлекательна не только своей уникальной природой, но и памятниками культуры. Получается, что в последние десятилетия у нас идет такая беспощадная эксплуатация. К нам приезжают туристы, смотрят объекты, оставляют за это деньги, но мы не можем часть этих денег пустить на реставрацию храмов, которые ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Нужно запустить отдельную программу по реставрации, хотя бы особо ценных объектов. Потому что через 10-20 лет все это может исчезнуть", — сказала министр

Завершая женскую встречу, руководитель фонда "Послов доброй воли Абхазии" Амина Лазба отметила, что у организации много идей и проектов, которые могут поспособствовать решению озвученных на встрече проблем, и движение готово активно сотрудничать в этих вопросах со всеми компетентными органами и общественными организациями.