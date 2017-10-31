Град и дождь со снегом: погода в Абхазии на 1 ноября

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В среду 1 ноября ночью и утром ожидается сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, а днем пройдут кратковременные осадки, прогнозируют синоптики Абхазии.
Температура воздуха ночью понизится до +7°С. Ближе к вечеру на побережье местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах снег.
Атмосферное давление в норме, 761 миллиметр ртутного столба, но будет повышаться.
Температура воздуха ночью +7+9˚С, днем +10+12˚С.
Температура морской воды +16˚С.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Волнение моря от умеренного до значительного, 4 балла.
Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.