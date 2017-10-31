Первый снег выпал в Абхазии: пока на Рице

Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала, что дорога в парк открывается периодически, в зависимости от того насколько погодные условия безопасны для проезда.

СУХУМ, 31 окт –Sputnik, Бадрак Авидзба. В Рицинском реликтовом национальном парке выпал первый снег, сообщила Sputnik директор парка Рита Лолуа.

"Мы, конечно, подготовили необходимую технику для расчистки снега, но против природы трудно что-то сделать", — добавила она.

По словам директора Рицинского парка, вчера из-за сильного ливня уровень воды в озере поднялся сразу на два метра.

"Со всех расщелин огромным потоком потекла вода, причем настолько сильно, что она текла рекой по дорогам. Из-за того что была опасность, что автомобили могли быть смыты потоками воды, мы вчера приняли решение о закрытии въезда в Рицинский парк", — сказала Лолуа.

Из-за ливня в скалах, через которые пролегает дорога, образовались скальные пустоты, подчеркнула директор нацпарка.

© Фото: Азамат Тванба Рица. Первый снег

"Сейчас мы будем рассматривать вопрос, что нам делать с этими пустотами. Мы в срочном порядке начали работы по изучению скальных ям, возможно где-то будем засыпать их камнями, и делать бетонные перекрытия", — подчеркнула она.

На место выехали инженеры для изучения ситуации, отметила она. По ее словам, необходимо принять меры для того, чтобы ездить по дороге в Рицинский парк было безопасно.

Дорога в Рицинский парк открыта периодически, в зависимости от того, насколько погодные условия дают возможность автомобильному движению, предупредила Рита Лолуа.