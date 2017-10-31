Президент Абхазии провел совещание по вопросам двойного гражданства

Совещание по подготовке соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства провел президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 31 октября.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В соглашении о двойном гражданстве необходимо закрепить, что гражданство будет приобретаться только на условиях и в том порядке, которые установлены национальным законодательством, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба на совещании 31 октября.

"В нашем законе "О гражданстве" содержатся определенные защитные механизмы, которые отвечают государственным интересам, и подписание соглашение не должно их менять", — сказал Шамба.

По его мнению, в проект соглашения также нужно включить положение о том, что на граждан Республики Абхазия не будут распространяться ограничения на замещения должностей государственной и муниципальной службы, предусмотренные российским законодательством.

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"После того, как в Российской Федерации были установлены соответствующие законодательные ограничения, большое число граждан Абхазии при поступлении на государственную службу вынуждены выходить из гражданства Абхазии", — отметил Дмитрий Шамба.

Министр юстиции Марина Пилия обратила внимание участников совещания, что некоторые ошибочно полагают, что подписание Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства приведет к тому, что все россияне станут гражданами Абхазии в упрощенном порядке.

"Учитывая то, что наше законодательство не устанавливает запрет на прием в гражданство Абхазии граждан России, подписание указанного соглашения снимет существующие ограничения на приобретение гражданами Абхазии российского гражданства. Процедура оформления абхазского гражданства останется прежней, которая предусмотрена законом "О гражданстве Республики Абхазия", — заметила министр.

Абхазия в одностороннем порядке на законодательном уровне установила двойное гражданство с Российской Федерацией еще в ноябре 2002 года путем внесения соответствующих поправок в ранее действовавший закон "О гражданстве".

© Sputnik. Михаил Воскресенский Диалоги о гражданстве

В последующем при принятии в 2005 году нового закона о гражданстве, нормы о двойном гражданстве с Россией были сохранены.

Статья 8 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерации от 17 сентября 2008 года предусматривает, что Абхазия и Россия в целях урегулирования вопросов двойного гражданства заключат отдельное соглашение.

После признания Российской Федерацией независимости Абхазии процесс оформления российского гражданства жителям Абхазии был приостановлен до подписания соответствующего межгосударственного соглашения. На сегодняшний день большое число граждан Республики Абхазия не обладают российским гражданством, и, следовательно, они не могут ни оформить российскую пенсию, ни получить в дальнейшем российский полис обязательного медицинского страхования.