21:50 31 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Паспорта гражданина Абхазии и РФ.

Президент Абхазии провел совещание по вопросам двойного гражданства

© Sputnik.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
90543

Совещание по подготовке соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства провел президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 31 октября.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В соглашении о двойном гражданстве необходимо закрепить, что гражданство будет приобретаться только на условиях и в том порядке, которые установлены национальным законодательством, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба на совещании 31 октября.

"В нашем законе "О гражданстве" содержатся определенные защитные механизмы, которые отвечают государственным интересам, и подписание соглашение не должно их менять", — сказал Шамба.

По его мнению, в проект соглашения также нужно включить положение о том, что на граждан Республики Абхазия не будут распространяться ограничения на замещения должностей государственной и муниципальной службы, предусмотренные российским законодательством. 

Архивное фото.
© Sputnik. Григорий Сысоев
Хаджимба: вопрос гражданства России для жителей Абхазии скоро решится

"После того, как в Российской Федерации были установлены соответствующие законодательные ограничения, большое число граждан Абхазии при поступлении на государственную службу вынуждены выходить из гражданства Абхазии", — отметил Дмитрий Шамба. 

Министр юстиции Марина Пилия обратила внимание участников совещания, что некоторые ошибочно полагают, что подписание Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства приведет к тому, что все россияне станут гражданами Абхазии в упрощенном порядке.

"Учитывая то, что наше законодательство не устанавливает запрет на прием в гражданство Абхазии граждан России, подписание указанного соглашения снимет существующие ограничения на приобретение гражданами Абхазии российского гражданства. Процедура оформления абхазского гражданства останется прежней, которая предусмотрена законом "О гражданстве Республики Абхазия", — заметила министр.

Абхазия в одностороннем порядке на законодательном уровне установила двойное гражданство с Российской Федерацией еще в ноябре 2002 года путем внесения соответствующих поправок в ранее действовавший закон "О гражданстве".

Мария Захарова
© Sputnik. Михаил Воскресенский
Диалоги о гражданстве

В последующем при принятии в 2005 году нового закона о гражданстве, нормы о двойном гражданстве с Россией были сохранены.

Статья 8 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерации от 17 сентября 2008 года предусматривает, что Абхазия и Россия в целях урегулирования вопросов двойного гражданства заключат отдельное соглашение.

После признания Российской Федерацией независимости Абхазии процесс оформления российского гражданства жителям Абхазии был приостановлен до подписания соответствующего межгосударственного соглашения. На сегодняшний день большое число граждан Республики Абхазия не обладают российским гражданством, и, следовательно, они не могут ни оформить российскую пенсию, ни получить в дальнейшем российский полис обязательного медицинского страхования. 




Главные темы

  • Даур Курмазия на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Министерская лекция: налоги и санкции обсудили в АГУ

    Вторую неделю в АГУ проходят курсы для предпринимателей, организованные Минэкономики Абхазии. Одну из лекций провел министр по налогам и сборам республики Даур Курмазия, который рассказал о налогообложении, основах налоговой системы страны и ответил на ряд вопросов аудитории.

    17
  • Сухум. Гроза
    Град и дождь со снегом: погода в Абхазии на 1 ноября

    В среду из-за активного затока холодных масс воздуха с северо-запада на Черноморском побережье Абхазии облачная погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

    55
  • Сергей Никоненко
    Никоненко об Абхазии: за эту землю можно жизнь отдать

    Народный артист России Сергей Никоненко был почетным гостем впервые проходившего в Абхазии фестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". В беседе на радио Sputnik актер рассказал, как нашел тайгу в Абхазии и лавровишню, о которой ничего не знал.

    229

Орбита Sputnik

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Дружбе крепнуть

    Президент Анатолий Бибилов подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.

  • Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото из архива
    Есть, что обсудить

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.

  • Заседание межправительственного Евразийского совета. Тигран Саркисян
    Больше власти!

    Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.

  • Калькулятор, архивное фото
    Миллионы на алфавит

    Министр культуры и спорта Казахстана озвучил затраты, которые потребуются на внедрение казахского алфавита в новой латинской графике.

  • Мука. Архивное фото
    Мука вне политики

    В Кыргызстане могут начаться проблемы с производством муки, которая мололась, в том числе, и из казахстанского зерна. И в этом нет никакой политики.

  • Участок границы Беларуси и России на трассе М1
    Одна виза на двоих

    Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года – это позволит "снять угрозу" временных погранпостов на границе.

  • Саласпилский мемориальный ансамбль
    Неудобная история

    Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.

  • Учения Железный волк 2017
    Отстрелялись

    Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Язык преткновения

    Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного.

  • Машина скорой помощи, архивное фото
    Скорбный список

    Посольство Таджикистана в России установило личности четырех из пяти граждан республики, погибших в понедельник в ДТП в Саратовской области.

  • Первый президент Узбекистана Ислам Каримов с дочерью
    Петр третий

    Научно-просветительский комплекс Ислама Каримова опубликовал биографию первого узбекского лидера, согласно которой, у него помимо двух дочерей был еще и сын Петр.

  • Криминалисты работают на месте стрельбы на площади Свободы в Таллинне
    Стрельба на поражение

    В центре Таллина полиция застрелила вооруженного ножом мужчину – руководство силовиков считает применение оружия обоснованным.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Дружбе крепнуть

    Президент Анатолий Бибилов подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.

  • Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото из архива
    Есть, что обсудить

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.

  • Заседание межправительственного Евразийского совета. Тигран Саркисян
    Больше власти!

    Полномочия Евразийской экономической комиссии должны быть расширены, считает председатель ЕЭК Тигран Саркисян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всероссийские испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих внутренних войск МВД РФ
Будни российского спецназа
Ауадхара в снегу: кадры зимней Абхазии
Ауадхара в снегу: кадры "зимней" Абхазии
IPhone X и средняя зарплата
iPhone X и средняя зарплата: Абхазия на втором месте

Соцсети

Sputnikabkhazia