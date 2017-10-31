Министерская лекция: налоги и санкции обсудили в АГУ

Вторую неделю в АГУ проходят курсы для предпринимателей, организованные Минэкономики Абхазии. Одну из лекций провел министр по налогам и сборам республики Даур Курмазия, который рассказал о налогообложении, основах налоговой системы страны и ответил на ряд вопросов аудитории.

Бадри Есиава, Sputnik.

Санкции и налоговая ответственность

Лекция в исполнении министра по налогам и сборам Абхазии – событие редкое и полезное как для начинающих предпринимателей, так и для "акул" бизнеса. Глава ведомства Даур Курмазия за четыре часа постарался максимально раскрыть тему налогообложения страны в целом и многих других смежных с этой областью аспектов.

Он подробно остановился на мерах, которые применяются в отношении неплательщиков налогов, при этом Курмазия подчеркнул, что в случае если налогоплательщик не считает себя виновным, то у него есть все возможности это доказать в рамках закона.

"В случае нарушения налогового законодательства предусмотрены налоговые санкции, помимо которых предусмотрены финансовые санкции в виде пени в размере 0,3% за каждый день просрочки платежа. По мнению Министерства по налогам и сборам Абхазии, эта санкция чрезмерно высока, наша позиция заключается в изменении размера санкции и сделать ее безусловной", — сказал Курмазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курмазия о долгах по налогам: блокируем счета, приостанавливаем деятельность

Министр добавил, что самая большая проблема в работе налоговых органов с налогоплательщиками лежит в плоскости личностных отношений, которые так присущи абхазскому менталитету. Курмазия подчеркнул отсутствие необходимости искать родственников для получения той или иной информации, так как есть возможность записаться на прием к руководству ведомства или же воспользоваться обратной связью на официальных страницах Министерства по налогам и сборам в соцсетях.

В продолжение темы налоговых санкций Даур Курмазия рассказал, что за неправильное исчисление налогов закон предусматривает штраф в размере суммы этого налога.

"То есть если вы неправильно исчислили НДС, подлежащий уплате в бюджет, подали расчет по налогу или налоговую декларацию, занизив сумму налога, то в результате проверки вам предъявят постановление, где будет и правильная сумма налога, и штраф в его размере", — предостерег предпринимателей министр.

Даур Курмазия уверен, что нужно четко разграничить налоговые правонарушения и вывести их в отдельную категорию. Подобные нарушения закона должны нести не только финансовое наказание, но и уголовное в некоторых случаях.

НДС

Немало времени на лекции было посвящено ввозному НДС, к которому бизнес Абхазии испытывает противоречивое отношение. По словам министра, вопрос о введении ввозного НДС существовал с момента создания налоговой системы страны и никогда не терял актуальность.

Курмазия подробно расписал на доске, как работает этот механизм и объяснил, что получает государство от него на простом человеческом примере.

Допустим, сказал он, в каком-то селе возникла необходимость сбора крупной суммы денег на какие-то капитальные работы. Одни могут себе это позволить, другие нет. Когда встает острая нехватка средств, они изыскиваются в бюджете государства, который формируется за счет налогов. Именно на фоне подобных социальных сложностей происходило становление налоговых систем во всем мире.

Источник этого вида налога, добавил Курмазия, это потребитель, так как предприниматель продает свой товар потребителю с НДС и платит налог в бюджет.

Министр также подчеркнул необходимость в разграничении товаров, облагаемых НДС, и создании их четкого перечня.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Товары для энергетики и теплиц освобождены в Абхазии от ввозного НДС

"Раньше в законе об НДС был четкий перечень товаров. Сегодня есть определенные противоречия в этом вопросе. После вступления в силу закона об НДС в декабре 2015 года Кабмин принял постановление с утверждением четкого перечня продуктов питания, которые должны освобождаться от этого вида налога со ссылками на коды ТН ВЭД. Парламент должен был его утвердить, но возникала коллизия, так как Народное Собрание приняло постановление без утверждения данного перечня, но с освобождением от НДС продовольственных товаров. Исправления были внесены 25 января 2016 года, которые касались только ограничений на алкогольную продукцию и воду", — пояснил министр.

Курмазия уточнил, что цена на товары не всегда формируется за счет суммы налога. Это, по словам Курмазия, зависит от самого рынка, конкуренции, спроса и предложения.

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава согласился с тем, что бизнесмены должны платить налоги в полной мере и способствовать развитию экономики страны, но с оговоркой.

По наблюдениям Качарава, рост цен на одну категорию товара влечет за собой повышение цен на другую, даже если она не облагается НДС.

© Sputnik / Томас Тхайцук Качарава и Квициния: ограничение ввоза личных товаров выведет бизнес из тени

"Мой любимый пример про помидоры. Представим, что из-за НДС поднялась цена на керамическую плитку, а продавец помидоров хочет ее купить, и для этого ему нужно больше зарабатывать. Что он делает? Конечно, поднимает цену на свой товар", — объяснил бизнесмен простые условия рынка.

Качарава предложил ввести НДС на все без исключения виды товаров, но не на 10%, а на 5%. Он уверен, что это не ударит по кошельку ни предпринимателей, ни покупателей, а выгоды для бюджета будет в разы больше. Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия в свою очередь выразил сомнения в таком подходе.

Некоторых слушателей волновали бюрократические проволочки, связанные с уплатой налогов и его механизмов, других – взаимодействие различных структур с этим ведомством и возможность внесения изменений в закон о налоге на прибыль для иностранных организаций.