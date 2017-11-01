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Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

ЮВО: интенсивность проведения стрельб увеличена на 10 % в 2017 году

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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По данным ЮВО, ведение огня производилось по целям на расстояниях от 100 до 5000 метров, имитирующим строения, легкобронированную технику и живую силу условного противника. Более половины огневых занятий прошло в ночное время.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Подразделениями российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках занятий по боевой подготовке за истекший летний период обучения проведено около 600 упражнений с выполнением боевых стрельб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность проведения стрельб увеличена на 10 процентов, сообщила пресс-служба ЮВО.

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"За 5 месяцев боевой учебы в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие разнородовых подразделений соединения совершенствовали навыки в стрельбе из штатного вооружения и военной техники, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30", — говорится в сообщении. 

Также за летний период обучения в ходе лагерных сборов и полевых выходов военнослужащими соединения было проведено свыше 400 тактических занятий и учений, что также превышает показатели прошлых периодов обучения. 

Все занятия по боевой подготовке проводились на полигонах "Гудаута", "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, а также полигонах Краснодарского края и в Астраханской области. 





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