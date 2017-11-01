Парламент принял в первом чтении закон о патентном налогообложении

Сессия Парламента-Народного Собрания Республики Абхазия прошла в Сухуме в среду 1 ноября 2017 года.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Закон о патентной системе налогообложения принял Парламент Абхазии в первом чтении в среду 1 ноября, передает с места события корреспондент Sputnik Абхазия.

Докладчиком законопроекта выступил первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, который пояснил, что патенты применяются к физическим лицам и ИП наряду с иными системами налогообложения, предусмотренными законодательством Абхазии.

"Проект закона предусматривает введение специальных режимов налогообложения, которые упростят ведение деятельности предпринимателей. Все мы знаем, что им приходится сложно работать в рамках общего режима налогообложения", — сказал Шамба.

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По словам докладчика, патент заменит уплату других видов налогов, и если бизнесмен приобретает патент сроком от одного до двенадцати месяцев, то ставка налога будет ниже.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр подтвердила, что патентная система упростит работу предпринимателей и добавила, что ко второму чтению в законопроекте уже будет четко определена процентная ставка патента.

Смыр уточнила, что процентная ставка налогов для тех, кто воспользуется патентом, не увеличится.

Патентная система налогообложения не только обеспечит повышение эффективности администрирования, но и снимет все вопросы, связанные с государственным контролем и учетом ИП, отметил министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия.

За принятие законопроекта проголосовали 26 депутатов, четверо — против, один воздержался.