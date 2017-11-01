Химия в районы: препараты от мраморного клопа распределили в Абхазии

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Химикаты для борьбы с мраморным клопом распределили по районам республики, сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров.

"Министерство сельского хозяйства Абхазии принимает все возможные меры для борьбы с мраморным клопом. В этом году министерством выделено более восьми миллионов рублей на приобретение препаратов", — сказал Дауров.

Химикаты для борьбы с вредителем были получены от международных организаций, сказал исполняющий обязанности министра.

Владимир Дауров подчеркнул, что это уже вторая гуманитарная помощь, которую получила Абхазия, первая была в летний период.

"Первую партию полученной гуманитарной помощи мы распределили по трем районам — Галскому, Ткуарчалскому и Очамчырскому. Там были опрыскиватели, средства защиты, другие принадлежности, которые необходимы для проведения лечения", — сказал он.

Исходя из того, что мраморный клоп уже охватил всю территорию Абхазии, химикаты для борьбы с вредителем распределены по всем районам республики.

"Сегодня мы получили вторую партию гуманитарной помощи, это около двух с половиной тысяч литров ядохимикатов и такое же количество феромоновых сеток. Мы решили распределить по всем районам химикаты", — отметил Дуаров.

Однако он подчеркнул, что на данный момент их использование не принесет результата, так как эффективная борьба с мраморным клопом будет возможна в начале весны.

"Мы сейчас раздаем химикаты с учетом того, что вы их сохраните к началу весны, когда использование препарата будет иметь эффект", — обратился он к участникам совещания.

Мраморный клоп впервые появился в Абхазии в 2014 году. Он еще не вжился в абхазскую экосистему, и на него еще не сформировался набор хищников и паразитов, которые в естественных условиях снижали бы его численность.