17:11 01 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание в Министерстве сельского хозяйства Абхазии

Химия в районы: препараты от мраморного клопа распределили в Абхазии

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (41)
114 0 0

В Министерстве сельского хозяйства Абхазии состоялось совещание, посвященное борьбе с мраморным клопом.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Химикаты для борьбы с мраморным клопом распределили по районам республики, сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров.

"Министерство сельского хозяйства Абхазии принимает все возможные меры для борьбы с мраморным клопом. В этом году министерством выделено более восьми миллионов рублей на приобретение препаратов", — сказал Дауров.

Химикаты для борьбы с вредителем были получены от международных организаций, сказал исполняющий обязанности министра.

Владимир Дауров подчеркнул, что это уже вторая гуманитарная помощь, которую получила Абхазия, первая была в летний период.

Мраморный клоп
© Фото: Flickr/M van Ree
Ядохимикаты против мраморного клопа доставили в Абхазию

"Первую партию полученной гуманитарной помощи мы распределили по трем районам — Галскому, Ткуарчалскому и Очамчырскому. Там были опрыскиватели, средства защиты, другие принадлежности, которые необходимы для проведения лечения", — сказал он.

Исходя из того, что мраморный клоп уже охватил всю территорию Абхазии, химикаты для борьбы с вредителем распределены по всем районам республики.

"Сегодня мы получили вторую партию гуманитарной помощи, это около двух с половиной тысяч литров ядохимикатов и такое же количество феромоновых сеток. Мы решили распределить по всем районам химикаты", — отметил Дуаров.

Однако он подчеркнул, что на данный момент их использование не принесет результата, так как эффективная борьба с мраморным клопом будет возможна в начале весны.

"Мы сейчас раздаем химикаты с учетом того, что вы их сохраните к началу весны, когда использование препарата будет иметь эффект", — обратился он к участникам совещания.

Мраморный клоп впервые появился в Абхазии в 2014 году. Он еще не вжился в абхазскую экосистему, и на него еще не сформировался набор хищников и паразитов, которые в естественных условиях снижали бы его численность.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (41)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сергей Гончаров
    Безопасная Осетия

    Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" рассказал о вероятности проникновения террористов в Южную Осетию.

  • Тюремная дверь, фото из архива
    В темнице сырой

    В Баку арестован главный коммунист страны - бывший председатель Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов.

  • Резиденция Президента Армении
    Президентское урезание

    Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится по причине перехода от президентской к парламентской модели управления.

  • Участник седьмого раунда переговоров по Сирии
    Астана в помощь

    Астанинская площадка по урегулированию ситуации в Сирии не является конкурентом Женевскому процессу, а дополняет его, считает политолог.

  • Наручники на столе. Архивное фото
    Отвербовались

    В Кыргызстане задержаны иностранцы, которые подозреваются в вербовке граждан республики в террористические организации.

  • Американская виза
    Визовое послабление

    Посольство США в Беларуси начнет выдачу туристических виз для всех белорусов с 2018 года, а условия для получения неэммиграционных виз уже смягчены.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    С вилами на танк

    Для того чтобы победить в гипотетической войне с Россией, в Латвии предлагают отказаться от современных методов ведения боевых действий.

  • Гвоздики на гранитном памятнике погибшим воинам
    "Гнусное" самоуправство

    Мэр Биржайского района приостановил установку "поясняющих" табличек у советских памятников, назвав акцию самоуправством вице-мэра.

  • Митинг в центре Кишинева, архивное фото
    Языковой протест

    Президент Молдовы Игорь Додон жестко высказался по поводу решения КС о переименовании государственного языка, прогнозируя протесты в стране.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
    Милости просим

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовится посетить Таджикистан – Ташкент настроен на поиск компромиссов в решении застарелых разногласий с соседями.

  • Посольство Узбекистана в Вашингтоне
    Идентификация Сейфулло

    МИД Узбекистана проверяет информацию о том, что задержанный по подозрению в совершении теракта в Нью-Йорке является уроженцем республики.

  • Полиция на месте стрельбы на площади Свободы в Таллинне
    Братство ножа

    Размахивавший ножом босоногий мужчина, которого застрелила полиция Таллинна, был братом одного из богатейших людей Эстонии.

  • Сергей Гончаров
    Безопасная Осетия

    Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" рассказал о вероятности проникновения террористов в Южную Осетию.

  • Тюремная дверь, фото из архива
    В темнице сырой

    В Баку арестован главный коммунист страны - бывший председатель Единой коммунистической партии Азербайджана Муса Туканов.

  • Резиденция Президента Армении
    Президентское урезание

    Финансирование аппарата президента Армении в 2018 году значительно сократится по причине перехода от президентской к парламентской модели управления.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Всероссийские испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих внутренних войск МВД РФ
Будни российского спецназа
40 тысяч против 66: ситуацию с обменом паспортов обсудили в Общественной палате
40 тысяч против 66: ситуацию с обменом паспортов обсудили в Общественной палате
IPhone X и средняя зарплата
iPhone X и средняя зарплата: Абхазия на втором месте

Соцсети

Sputnikabkhazia