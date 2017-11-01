ФТС России создала таможенный пост в Абхазии

Абхазский таможенный пост ФТС России будет сотрудничать с таможенными органами Абхазии в сфере правоохранительной деятельности.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. В Абхазии с 1 ноября начнет работу специализированный таможенный орган Российской Федерации – Абхазский таможенный пост, об этом сообщается на официальном сайте ФТС России.

Абхазский таможенный пост будет действовать на территории Абхазии и на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер". Новый пост — специализированный таможенный орган, подчиняющийся ФТС России, и его компетенции ограничиваются отдельными полномочиями для совершения операций и процедур в отношении ограниченного вида товаров. Этот перечень определяется ФТС России по согласованию с Государственным таможенным комитетом Абхазии.

Абхазский таможенный пост создан для соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, обеспечения применения правил ЕАЭС и законодательства Российской Федерации, взаимодействия с таможенными органами Абхазии в сфере правоохранительной деятельности по пресечению незаконного оборота наркотических и психотропных средств, их прекурсоров, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения и других товаров.

Приказ ФТС России о создании Абхазского таможенного поста был подписан 12 сентября 2017 года.