Габния о замене абхазских паспортов: шанс "вычиститься"

Расширенное заседание по вопросу выдачи новых бланков абхазских паспортов прошло в Общественной палате Абхазии с участием вице-президента, министра внутренних дел и начальника паспортно-визовой службы МВД в среду 1 ноября.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Амра Амичба. При замене бланков новых паспортов есть шанс "вычиститься", заявил вице-президент Виталий Габния на заседании в Общественной палате 1 ноября.

По его словам, замена старых паспортов на новые выявила нарушения закона, которые были допущены.

"В итоге сегодня половина преступного мира ходит по нашим паспортам в Российской Федерации, и периодически несем имиджевые потери, когда задерживают очередного преступника и по СМИ сообщают, что он гражданин Абхазии. А на самом деле он никакого отношения к Абхазии не имеет", — сказал Габния.

Заочно получить паспорт гражданина Абхазии невозможно, подчеркнул вице-президент, заявитель непосредственно должен присутствовать на момент подачи документов, так как надо сдавать отпечатки пальцев и когда выдают паспорт, он расписывается в нем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба: необходимо ускорить выдачу паспортов и видов на жительство

Основная категория, которая попадает в поле зрения инспекторов паспортных столов, по его словам, те, кто не находился в Абхазии с 1994 по 1999 годы. Таких направляют в комиссию по гражданству.

"Семьдесят процентов из заявителей, которые с 1994 по 1999 год не находились в Абхазии, необходимость чего прописана в пятой статье закона о гражданстве. Две основные категории из 66 человек, которым отказано, те, кто в эти годы прописывались в России и документы об этом свидетельствуют. Вторая категория, те, на кого нет архивных документов. Это говорит о том, что с большой вероятностью паспорта им были выданы незаконно. Любая выдача паспорта должна сопровождаться архивными документами", — отметил Габния.

Вице-президент высказался и по поводу несовершенства законодательства по выдаче вида на жительство.

"По виду на жительство закон усеченный, урезанный и не отражает текущих потребностей страны", — уверен Виталий Габния.

Руководитель Общественной приемной по правам человека Центра гуманитарных программ Асида Шакрыл рассказала членам палаты о примерах из практики, связанных с процессом замены паспорта.

© Фото: Томас Тхайцук МВД Абхазии об оформлении вида на жительство и паспортов: проблем нет

"Суть проблемы состоит в том, что в ходе процедуры замены паспорта сотрудники паспортных отделов Паспортного управления МВД в отношении ряда лиц констатируют незаконное получение предыдущего паспорта якобы с нарушением требования о непрерывном пятилетнем сроке проживания на территории Абхазии. А когда отказывают в получении паспорта, это приводит к автоматическому лишению гражданства", — отметила она.

Шакрыл напомнила, что в законе о гражданстве 1993 года, который действовал до 2005 года, не содержалось требования непрерывного проживания на территории Абхазии.

"Люди, которые с 94 по 99 год уезжали из Абхазии не понимали, что нарушают закон, и потому могут потерять гражданство. Например, ставится под сомнение правомерность наличия гражданства у лиц, которые в период с 1994 по 1999 год получали образование за пределами Абхазии, а потом возвращались жить и работать здесь, а также пенсионеров, менявших место прописки в обозначенный период без приобретения гражданства другого государства. Во всех этих случаях речь идет о лицах неабхазской национальности", — уточнила Шакрыл.

Она также рассказала о случаях, когда граждане от отделов паспортных управлений получают уведомления о том, что ранее выданные паспорта были получены ими с нарушением норм законодательства.

© Sputnik. Томас Тхайцук Новый абхазский: как я получил паспорт

"При этом, когда люди обращаются с жалобами в Народное Собрание, в Генеральную прокуратуру, при рассмотрении индивидуально каждого случая приходят к выводу о том, что этим людям можно выдать новый паспорт. Но не каждый может пройти все эти инстанции, и не каждый о них знает. Симптоматично, что нет обращений в суд со стороны самих лиц, признанных утратившими гражданство, — заметила Асида Шакрыл. – Может, и не нужно чьи-то фамилии и имена называть, но среди тех, кому отказали, есть и довольно известные люди неабхазской национальности. Не могу не назвать, мне сказали, что и Альберт Тополян столкнулся с этой проблемой".

По мнению руководителя Общественной приемной, существующее законодательство и процедура проверки законности получения паспорта гражданина Абхазии, сказывается на ситуации с соблюдением прав человека. Шакрыл озвучила необходимость внесения поправки в закон о гражданстве.

"Проблемы возникают в отношении лиц, не являющихся этническими абхазами. Ситуация все больше приобретает оттенок дискриминации, — заявила правозащитница. – Важно не допустить, чтобы несовершенство законодательства и процедурные упущения негативно сказались на межнациональных отношениях и ситуации с обеспечением прав человека в Абхазии".

По информации начальника паспортно-визовой службы МВД Эдуарда Манаргия, на сегодняшний день выписана 41 145 общегражданских паспортов нового образца.

"На 41 145 человек 66 уведомлений. Я не думаю, что огромное количество. Поверьте мне, что к окончанию срока действия старых паспортов оно в разы увеличится, — прогнозирует он. — Помимо того, что выдаются уведомления, людям разъясняется, какие действия им необходимо предпринять. В частности, что им нужно обращаться в комиссию по гражданству. Также вправе писать в прокуратуру, отстаивать свои права".

То, что в списки получивших уведомления попадают и известные люди, по его мнению, говорит о том, что закон един для всех.

"Не всегда, извините, для абхазов закон другой. Давайте будем честными, такие действия противоречат Конституции", — парировала секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.

Расширенное заседание по вопросу выдачи новых бланков абхазских паспортов с участием вице-президента, министра внутренних дел и начальника паспортно-визовой службы МВД прошло в Общественной палате Абхазии 1 ноября.