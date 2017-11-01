Предельный размер госпошлины установил Парламент в первом чтении

Заседание депутатов Парламента - Народного Собрания Республики Абхазия прошло в Сухуме в среду 1 ноября 2017 года.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Изменение в законе "О государственной пошлине" принял Парламент Абхазии в первом чтение в среду 1 ноября.

"Речь идет об установлении верхнего предела взимания госпошлины, где сумма иска превышает 500 тысяч рублей. На заседании комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам единогласно согласились поддержать это изменение, и я рекомендую принять изменение в законопроект в первом и во втором окончательном чтении", — сказала депутат Народного Собрания Натали Смыр.

© Sputnik. Томас Тхайцук Кабмин Абхазии снизил госпошлину на экспорт орехов

Она добавила, если сумма иска превышает 500 тысяч рублей, государство будет взимать 1,5 процента.

Инициатор законопроекта Батал Табагуа отметил, что в судах общей юрисдикции сумма госпошлины превышает 1,5%, и верхний предел должен быть установлен, так как без него сумма иска может стать неимоверной.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба подчеркнул, что законопроект "О государственной пошлине" рассматривался в двух профильных комитетах. В связи с необходимостью внесения некоторых уточняющих деталей, он предложил принять изменение в закон пока только в первом чтении.