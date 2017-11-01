Парламент Абхазии пересмотрел ставки спецналога в первом чтении

Изменения в закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности", по замыслу разработчиков, направлены на исключение противоречий с нормами патентной системы.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Изменения в закон "О системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности" приняли депутаты Парламента Абхазии в первом чтении в среду 1 ноября.

В своем докладе заместитель руководителя Администрации президента Адгур Лушба отметил, что изменение в этот законопроект предложил внести глава государства Рауль Хаджимба.

"Действительно, закон о спецналоге – рабочий, он показал, что с момента его принятия в 2006 году налогоплательщикам стало легче использовать эту систему уплаты налогов. Но в связи с тем, что последние изменения в этот вид спецналога были внесены в 2011 году, рабочая группа посчитала необходимым пересмотреть некоторые ставки. Главный момент связан с изменением отдельных физических показателей по тем видам деятельности, которые сегодня сохраняются в этом виде налогов", — сказал Лушба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Министерская лекция: налоги и санкции обсудили в АГУ

Практика показывает, добавил он, что спецналог стал определенным режимом, позволяющим предпринимателям скрывать свою реальную выручку. Изменение отдельных физических показателей даст возможность перехода бизнесменов Абхазии на общий режим налогообложения с ведением бухгалтерского учета.

"Это позволит более эффективно и объективно понимать реальные обороты в тех или иных предприятиях", — подчеркнул Лушба.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба дополнил, что изменения в этот законопроект направлены на исключение противоречий между законами о патентной системе и специального налога.

Двадцать пять депутатов Народного Собрания поддержали изменения, против проголосовали пятеро и один воздержался.