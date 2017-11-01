Путь воды: куда в Сухуме деваются канализационные стоки

Очистные сооружения Сухума функционируют с марта 2016 года. Ежедневно здесь перерабатывается более 30 тысяч кубических метров сточных вод, если говорить просто, более 30 тысяч тонн. О том, какой путь к очистке в Нижней Эшере проходят канализационные стоки столицы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В поселке Нижняя Эшера расположился огромный комплекс очистных сооружений столичного "Водоканала", который принимает канализационные отходы со всей столицы. Здесь стоки обрабатываются, и далее на 90% очищенная вода уходит в море.

© Sputnik. Константин Грецов Очистные сооружения

По словам начальника очистных сооружений Мирона Чачхалия, канализационная вода проходит 4 этапа очистки через комплекс из восьми огромных резервуаров.

В самом начале стоит "бочка" высотой примерно в пять метров.

"Пройдемте, я вам покажу, куда попадают первичные канализационные отходы", — говорит Чачхалия.

По пути начальник рассказывает небольшую предысторию. Это единственное не только в столице, но и во всей республике очистное сооружение. Построено оно было еще в первой половине 80-х годов прошлого века. Однако после войны перестало функционировать. Почти 25 лет необработанные отходы попадали прямо в море, из-за чего очень часто люди во время курортного сезона заражались инфекционными заболеваниями.

В 2016 году в рамках Инвестиционной программы очистные сооружения были восстановлены. Сегодня они работают во всю мощь.

Чистая, но не для питья

Энергичный начальник, несмотря на непогоду, решительно настроен показать все процессы.

"Отходы сначала попадают в этот резервуар, — указывает он на самый первый аэротенк, — Здесь находится самая грязная вода. И здесь же происходит механическая очистка".

© Sputnik. Константин Грецов Очистные сооружения

Мирон Чачхалия вместе с журналистами поднимается по лестнице на верхнюю площадку, чтобы показать, как специальные электронасосы перекачивают отходы.

После уже очищенные отходы попадают во второй резервуар со специальными бактериями. Он больше напоминает лабиринт.

"Второй этап называется биологическим. В резервуар с бактериями попадает очищенная вода, которая проходит биологическую обработку. Этот этап называется биологическим, потому что воду уже обрабатывают специальные бактерии, которые питаются теми веществами, которые еще остаются в воде после механической обработки", — поясняет он.

© Sputnik. Константин Грецов Очистные сооружения

"Накормив" микроорганизмы жидкость отправляется во вторичные отстойники. Здесь, можно сказать, вода проходит через сито и отделяется от ила.

"Это то же самое, как взять стакан грязной воды, поставить его на некоторое время. И что мы видим? – задается вопросом начальник очистных сооружений и сам же отвечает. – Грязь оседает, на поверхности вода уже чистая. То же самое происходит с водой и здесь".

Четвертый этап – химическое обеззараживание.

"Здесь в воду добавляем гипохлорит натрия. После обработки гипохлоритом натрия, вода уже по специальной трубе вливается в море", — рассказывает он.

Во многих странах обработанная канализационная вода используется для орошения сельскохозяйственных угодий. Однако в Абхазии это не практикуется.

"Хотя, бывают исключительные случаи, когда местные жители приходят и просят воду для орошения фруктов. Или же бывает, приходят за илом и мы им отдаем", — говорит начальник очистных сооружений.

© Sputnik. Константин Грецов Очистные сооружения

Ил, по его словам, также можно использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрения для мандаринов, яблонь и других фруктов.

После всех четырех этапов обработки, вода, как утверждает Чачхалия, очищается на 90%.

"Вот сами посмотрите, — говорит он и бросает небольшое ведерко на веревке вниз и зачерпывает кристально чистую воду. – Многие спрашивают, можно ли пить эту воду после всей обработки. Конечно, нет. Но у меня был случай, когда я налил в бутылку обработанную воду, и один мой знакомый по незнанию выпил ее. И ничего, остался жив".

Вода, хоть и кристально чистая, желания попробовать у журналистов не вызвала.

Проверка воды

При очистных сооружениях работает лаборатория, в которой трудятся очень доброжелательные и гостеприимные люди. После долгой прогулки на свежем воздухе журналисты, мягко говоря, "окоченели". Лаборанты приютили пишущую братию в тепле, напоили кофе и даже показали, как проверяют воду.

© Sputnik. Константин Грецов Очистные сооружения

"Наша лаборатория занимается проверкой воды после того, как она прошла все этапы очистки. Мы проводим два анализа: первый воду еще не очищенную, второй – после того, как она прошла все эти этапы", — поясняет младший лаборант Амина Трапш.

Амина берет колбу с водой и колдует над ней с помощью соляной кислоты и метилоранжа.

"Если вода обретает ярко-розовый цвет, то значит, в воде слишком много хлора", — комментирует Трапш.

Еще минута и вода становится бледно-розовой. Норма. Вся эта работа делается для определения уровня хлора. Если его слишком много, то дозу гипохлорита натрия на четвертом этапе очистки сокращают.