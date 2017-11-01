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"Сухой" закон для судоводителей принял Парламент Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (55)
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Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия" рассмотрели депутаты Народного Cобрания страны в среду 1 ноября.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Водителей плавсредств, управляющих судами в нетрезвом состоянии, будут привлекать к административной ответственности, такое решение приняли депутаты Парламента в первом и втором окончательном чтении в среду 1 ноября.

"Изменения также касаются работы МЧС, а именно: инспекции по маломерным судам. Существующие сегодня нормативные акты не позволяют привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает правила плавания, правила эксплуатации судов, а также судоводителей, которые управляют морским плавсредством в состоянии алкогольного и иного вида опьянения", — сказал в своем докладе первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба.

Он добавил, что этот законопроект предусматривает повышение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. 

По словам Шамба, действующие с 1994 года штрафы за нарушение правил пожарной безопасности не стимулируют граждан их соблюдать. 

"Конечно, гражданам легче заплатить эти мизерные штрафы, но из-за несоблюдения правил пожарной безопасности ущерб наносится не только конкретному человеку, но и другим людям. Ущерб от пожаров исчисляется в несколько десятков миллионов рублей", — сообщил Шамба.

По словам заместителя руководителя Администрации президента, эти цифры приведены в ежегодном отчете Министерства по чрезвычайной ситуации Абхазии. 

Парламентарии приняли изменения в первом и втором окончательном чтениях.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (55)



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