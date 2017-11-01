"Абхазия – Родина моя": ТПП объявила фотоконкурс

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Торгово-промышленная палата Абхазии объявила о проведении фотоконкурса "Абхазия – Родина моя", об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказала вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава.

"Данным проектом мы хотим показать не только богатую историю и культуру абхазского народа, ее красоты, природу, но и, конечно же, людей, выдающихся личностей, людей, о которых мы и не знаем", — сообщила она.

Проект рассчитан на пользователей интернета. Каждый участник может прислать не более пяти фотографий в любую номинацию. Все работы могут быть отправлены в одну номинацию, но могут быть распределены по разным темам.

© Sputnik. Константин Грецов Профи в кадре: ТПП Абхазии провела выставку портретов лучших в деле

Оцениваться работы будут в два этапа: отборочный тур – оценка путем голосования пользователей сети Instagram и финал конкурса – оценка работ финалистов конкурсным жюри.

Участие предлагается в пяти номинациях — "Люди", "Пейзаж", "Детская фотография", "Город" и "Абхазия глазами гостей".

"В номинации "Люди" участвуют работы, изображающие человека, на участие в номинации "Пейзаж" принимаются пейзажные фотографии различных уголков Абхазии, в номинации "Детская фотография" принимаются портреты детей и фотографии их с родителями, в номинации "Город" — красивые виды города, и в номинации "Абхазия глазами гостей" могут быть представлены работы гостей Абхазии, когда-то отдыхавших здесь", — пояснила Тамила Мерцхулава.

Победитель в номинации получит денежный приз — десять тысяч рублей. За второе место — пять тысяч рублей. Участие в фотоконкурсе бесплатное. Фотоконкурс продлится с 1 ноября по 15 января. Для участия в отборочном туре Фотоконкурса необходимо опубликовать фото, соответствующее номинации, на свою страницу в сети "Инстаграм", подписаться на страницу ТПП Абхазии или уже являться ее подписчиком, отметить @tpp_ra на загруженном для Фотоконкурса фото, в комментариях указать хештег #абхазияродинамоя и добавить тег #люди, #пейзаж, #детскаяфотография, #город "абхазияглазагостей" в зависимости от номинации.