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Фотоконкурс ТПП РА. Пресс конференция

"Абхазия – Родина моя": ТПП объявила фотоконкурс

© Sputnik.
В Абхазии
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Участие предлагается в пяти номинациях, победитель каждой номинации получает денежный приз в размере десяти тысяч рублей.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Торгово-промышленная палата Абхазии объявила о проведении фотоконкурса "Абхазия – Родина моя", об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказала вице-президент ТПП Тамила Мерцхулава. 

"Данным проектом мы хотим показать не только богатую историю и культуру абхазского народа, ее красоты, природу, но и, конечно же, людей, выдающихся личностей, людей, о которых мы и не знаем", — сообщила она.

Проект рассчитан на пользователей интернета.  Каждый участник может прислать не более пяти фотографий в любую номинацию. Все работы могут быть отправлены в одну номинацию, но могут быть распределены по разным темам. 

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Оцениваться работы будут в два этапа: отборочный тур – оценка путем голосования пользователей сети Instagram и финал конкурса – оценка работ финалистов конкурсным жюри. 

Участие предлагается в пяти номинациях — "Люди", "Пейзаж", "Детская фотография", "Город" и "Абхазия глазами гостей". 

"В номинации "Люди" участвуют работы, изображающие человека, на участие в номинации  "Пейзаж" принимаются пейзажные фотографии различных уголков Абхазии, в номинации "Детская фотография" принимаются портреты детей и фотографии их с родителями, в номинации "Город" — красивые виды города, и в номинации "Абхазия глазами гостей" могут быть представлены работы гостей Абхазии, когда-то отдыхавших здесь", — пояснила Тамила Мерцхулава.

Победитель в номинации получит денежный приз — десять тысяч рублей. За второе место —  пять тысяч рублей. Участие в фотоконкурсе бесплатное. Фотоконкурс продлится с 1 ноября по 15 января. Для участия в отборочном туре Фотоконкурса необходимо опубликовать фото, соответствующее номинации, на свою страницу в сети "Инстаграм", подписаться на страницу ТПП Абхазии или уже являться ее подписчиком, отметить @tpp_ra на загруженном для Фотоконкурса фото, в комментариях указать хештег #абхазияродинамоя и добавить тег #люди, #пейзаж, #детскаяфотография, #город "абхазияглазагостей" в зависимости от номинации.




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