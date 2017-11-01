Погода в Абхазии на четверг: днем без осадков

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков.
Температура воздуха ночью местами понизится до +5°С.
Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба, будет расти.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью +5˚С +7˚С, днем воздух прогреется до +14˚С.
Температура морской воды +16˚С.
Волнение морской воды от умеренного в два балла до значительного силой в три балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.