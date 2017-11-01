Погода в Абхазии на четверг: днем без осадков

В четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием мощного антициклона с запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков.

Температура воздуха ночью местами понизится до +5°С.

Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью +5˚С +7˚С, днем воздух прогреется до +14˚С.

Температура морской воды +16˚С.

Волнение морской воды от умеренного в два балла до значительного силой в три балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.