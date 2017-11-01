Наука спасения: МЧС Абхазии и России провели совместные учения

Учебно-тренировочные практические и теоретические занятия абхазских и российских спасателей на базе МЧС Абхазии проходят в два этапа с 30 октября по 10 ноября.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Аварийно-спасательным работам в городских условиях и при ДТП, пиротехнической работе, а также психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций различного характера научат абхазских спасателей российские коллеги. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Сотрудник Туапсинского пожарно-спасательного отряда МЧС России Михаил Ларионов рассказал абхазским коллегам о современных технологиях спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Внимание абхазских спасателей обратили на технику безопасности при проведении подобных работ, а при помощи видеофильма показали типовые примеры спасения пострадавших при ДТП.

По информации МЧС Абхазии, как в Абхазии, так и в России статистика подтверждает, что смертность на дорогах по-прежнему остается высокой, поэтому спасатели всего мира работают над этой проблемой, совершенствуют свои навыки спасения пострадавших в автомобильных авариях.

© Sputnik / Томас Тхайцук МЧС России и Абхазии проведут совместные занятия в горах и на море

В перерыве между занятиями с российскими спасателями встретился министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"В республике до сих пор слышны отголоски Отечественной войны народа Абхазии — неразорвавшиеся мины, гранаты и иные снаряды по-прежнему несут опасность, — отметил министр. – Актуальны проблемы дорожно-транспортных происшествий и оказания психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Для этого и нужны подобные занятия, которые помогут правильно организовать безопасную работу спасателей и вместе с тем оказать квалифицированную помощь".

Лев Квициния поблагодарил каждого из российских коллег, прибывших в республику для проведения занятий. Министр также отметил важность оказываемой помощи со стороны руководства МЧС России и сказал, что она крайне важна для абхазских спасателей.