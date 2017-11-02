Уроки русского: в Доме Москвы организовали семинары для учителей

Для повышения квалификации абхазских учителей русского языка и литературы в сухумском Доме Москвы приглашены специалисты из Дипломатической академии МИД России, Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации, Государственного института русского языка имени Пушкина и МГУ.

СУХУМ, 2 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме правительство российской столицы организовало обучающие семинары для учителей абхазских школ.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Дом Москвы. Курсы повышения квалификации для учителей

"Данное мероприятие – курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы – организовано при поддержке правительства Москвы. Большой вклад в организацию мероприятия внесло Министерство образования Абхазии. Они нам предоставили список учителей, кого пригласить, из каких школ", — рассказала директор культурно-делового центра "Дом Москвы" Зоя Баутина.

На повышение квалификации Дом Москвы и Министерство образования Абхазии пригласили учителей из самых дальних районов Абхазии.

"Важно, что мы смогли пригласить учителей из самых далеких точек Абхазии: Ткуарчалского, Галского, Очамчырского,Сухумского, Гудаутского, Гагрского районов. Более 80 человек у нас участников. Это очень нужное и очень важное дело. Само мероприятие, по словам организаторов, очень хорошо продумано. Мы ежедневно утром отправляем автобус за учителями в самые дальние точки Абхазии и привозим всех учителей на этот семинар", — поясняла Баутина.

Особенность семинаров в том, что занятия ведут лучшие специалисты из России.

"В Абхазию на два дня приехали специалисты из Дипломатической академии МИДа России, Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации, Государственного института русского языка имени Пушкина, а также профессора МГУ. Такой состав говорит о том, что все лекции и практические занятия проведут на высоком уровне", — отметила директор Дома Москвы.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Дом Москвы. Курсы повышения квалификации для учителей

В рамках проекта правительства Москвы, в Сухум приехала доцент Института русского языка и литературы МГУ, кандидат филологических наук Светлана Камышева.

"Мы приехали командой преподавателей из разных вузов Москвы по приглашению правительства Москвы. Два дня идут здесь семинары, лекции, мастер-классы. Учителя с удовольствием слушают. Они активно включаются в дискуссию, спорят, доказывают, аргументируют, задают прекрасные вопросы. Мне очень нравится такая вот замечательная аудитория", — призналась она.

По словам самих учителей, семинары, проводимые правительством Москвы, – новый для них опыт, который позволит им узнать последние открытия в области языкознания и филологии.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Дом Москвы. Курсы повышения квалификации для учителей

"На семинарах такого плана я в первый раз. Очень много практического материала. Некоторые были открытием и для меня. Мы будем использовать полученный материал для подготовки детей в университеты. Семинары очень интересны. Лекции очень доступные, занимательные", — считает учитель русского языка и литературы Ольга Дугинова.

Семинары завершатся 2 ноября. По результатам семинаров участники получат сертификаты.