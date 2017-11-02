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Молодожены

Пара абхазских молодоженов отдала 100 тыс рублей на благотворительность

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В Абхазии
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Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (21)
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Свадебное пожертвование от Валерия Кобахия и его супруги Симоны пойдет на строительство дома для многодетной семьи в селе Лашкиндар.

СУХУМ, 2 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Член правления Абхазской московской диаспоры Валерий Кобахия и его супруга Симона после свадьбы пожертвовали в фонд "Киараз" 100 тысяч рублей из суммы так называемых подарочных денег, об этом Валерий Кобахия сообщил корреспонденту Sputnik. 

"Послевоенная реальность такова, что большое число людей находятся за чертой бедности,  нуждаются в поддержке. Поэтому мне показалось разумным пожертвовать часть свадебных денег фонду, который занимается решением данной проблемы. Может, мы не купим себе какую-то вещь или не поедем на какой-то курорт, но это настолько неважно перед существующей сегодня проблемой других людей", — объяснил добрый поступок глава молодой семьи. 

1 ноября Валерий Кобахия через банк перевел на счет фонда "Киараз" 100 тысяч рублей.

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"Я сделал это публично, для примера. На самом деле я ничего не сделал выдающегося. А вот тот, кто сможет повторить это, он действительно заслуживает уважения, так как именно его действия способны сформировать добрую традицию взаимопомощи. Сумма не важна, столько, сколько сочтут возможным для себя", — считает Кобахия. 

По словам директора "Киараз" Каммы Гопия, пожертвование Валерия Кобахия и Симоны стало для фонда неожиданностью. 

"Буквально вчера со мной связался Валерий Кобахия. Он попросил встретиться, поговорить. На встрече он сказал, что их семья готова передать в фонд "Киараз" 100 тысяч рублей из свадебного подарка", — рассказала  она. 

Поначалу у молодоженов не было конкретной цели пожертвования, но после разговора с руководителем фонда выяснилось, что "Киараз" помогает в строительстве дома для многодетной семьи в Лашкиндаре. 

"Камма Гопия рассказала о работе фонда "Киараз", о разных сложных ситуациях, и мы решили помочь семье, которой необходимо переселиться из полуразрушенного жилья в новый дом, строительство которого уже началось, но средств недостаточно", — пояснил Кобахия.

Строительство дома для многодетной семьи шло за счет средств "Амра банка" и винзавода "Вина и воды Абхазии". К ним теперь присоединились и семья Кобахия. 

Валерия Кобахия и его супруга надеются, что этот поступок будет иметь цепную реакцию, и другие молодые пары последуют их примеру. 

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (21)



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