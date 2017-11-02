Пара абхазских молодоженов отдала 100 тыс рублей на благотворительность

Свадебное пожертвование от Валерия Кобахия и его супруги Симоны пойдет на строительство дома для многодетной семьи в селе Лашкиндар.

СУХУМ, 2 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Член правления Абхазской московской диаспоры Валерий Кобахия и его супруга Симона после свадьбы пожертвовали в фонд "Киараз" 100 тысяч рублей из суммы так называемых подарочных денег, об этом Валерий Кобахия сообщил корреспонденту Sputnik.

"Послевоенная реальность такова, что большое число людей находятся за чертой бедности, нуждаются в поддержке. Поэтому мне показалось разумным пожертвовать часть свадебных денег фонду, который занимается решением данной проблемы. Может, мы не купим себе какую-то вещь или не поедем на какой-то курорт, но это настолько неважно перед существующей сегодня проблемой других людей", — объяснил добрый поступок глава молодой семьи.

1 ноября Валерий Кобахия через банк перевел на счет фонда "Киараз" 100 тысяч рублей.

"Я сделал это публично, для примера. На самом деле я ничего не сделал выдающегося. А вот тот, кто сможет повторить это, он действительно заслуживает уважения, так как именно его действия способны сформировать добрую традицию взаимопомощи. Сумма не важна, столько, сколько сочтут возможным для себя", — считает Кобахия.

По словам директора "Киараз" Каммы Гопия, пожертвование Валерия Кобахия и Симоны стало для фонда неожиданностью.

"Буквально вчера со мной связался Валерий Кобахия. Он попросил встретиться, поговорить. На встрече он сказал, что их семья готова передать в фонд "Киараз" 100 тысяч рублей из свадебного подарка", — рассказала она.

Поначалу у молодоженов не было конкретной цели пожертвования, но после разговора с руководителем фонда выяснилось, что "Киараз" помогает в строительстве дома для многодетной семьи в Лашкиндаре.

"Камма Гопия рассказала о работе фонда "Киараз", о разных сложных ситуациях, и мы решили помочь семье, которой необходимо переселиться из полуразрушенного жилья в новый дом, строительство которого уже началось, но средств недостаточно", — пояснил Кобахия.

Строительство дома для многодетной семьи шло за счет средств "Амра банка" и винзавода "Вина и воды Абхазии". К ним теперь присоединились и семья Кобахия.

Валерия Кобахия и его супруга надеются, что этот поступок будет иметь цепную реакцию, и другие молодые пары последуют их примеру.