Минздрав: подготовлен список льготников на получение бесплатных лекарств

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Список льготников и реестр необходимых лекарственных препаратов, согласно Соглашению с Россией об обеспечении льготников, подготовлен, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба в четверг 2 ноября.
Подписанное Абхазией и Россией Соглашение "О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия", предполагает обеспечение льготных категорий граждан Абхазии как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами.
"Это девять групп льготников, в том числе инвалиды войны. В рамках этого Соглашения предполагалось подготовить регистр инвалидов и реестр медикаментов и медицинских материалов. С нашей стороны мы его выполнили, регистр создан, реестр медикаментов подготовлен, сдана заявка на четвертый квартал текущего года и направлена уже в Министерство здравоохранения России", — добавил он.
По словам Цахнакия, в течение этого месяца планируется ратификация Соглашения Россией.
"После этого Соглашение будет готово к реализации, это 50 миллионов бюджетных российских средств, направленные на реализацию этого Соглашения. Я надеюсь, что Соглашение заработает", — сказал министр.
Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан республики было подписано Абхазией и Россией 22 июня.