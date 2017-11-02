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Минздрав: подготовлен список льготников на получение бесплатных лекарств

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, было подписано Абхазией и Россией 22 июня.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Список льготников и реестр необходимых лекарственных препаратов, согласно Соглашению с Россией об обеспечении льготников, подготовлен, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба в четверг 2 ноября.

Врачи
© Фото: fotolia
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Подписанное Абхазией и Россией Соглашение "О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия", предполагает обеспечение льготных категорий граждан Абхазии как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами.

"Это девять групп льготников, в том числе инвалиды войны. В рамках этого Соглашения предполагалось подготовить регистр инвалидов и реестр медикаментов и медицинских материалов. С нашей стороны мы его выполнили, регистр создан, реестр медикаментов подготовлен, сдана заявка на четвертый квартал текущего года и направлена уже в Министерство здравоохранения России", — добавил он.

По словам Цахнакия, в течение этого месяца планируется ратификация Соглашения Россией.

"После этого Соглашение будет готово к реализации, это 50 миллионов бюджетных российских средств, направленные на реализацию этого Соглашения. Я надеюсь, что Соглашение заработает", — сказал министр.

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан республики было подписано Абхазией и Россией 22 июня.




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