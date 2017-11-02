"Амшен": армяне Абхазии отметили праздник осени

В атмосферу праздника "Амшен", собравшего представителей армянских общин из всей Абхазии в селе Цкыбын (Шаумяновка) Гулрыпшского района, окунулись корреспонденты Sputnik и узнали много нового из жизни амшенских армян, переселившихся в республику, спасаясь от геноцида Османской империи.

Sputnik, Амра Амичба.

"Армянская" Лыхнашта

На большом стадионе села Цкыбын также многолюдно, как на празднике Лыхнашта. Возникшая ассоциация оказалась неслучайной. Жители армянских сел Гагрского, Гудаутского, Сухумского и Гулрыпшского районов привезли свои национальные блюда и ансамбли народных танцев.

Уже второй год армянская община Абхазии и благотворительный фонд "Амшен" проводят праздник, который знакомит многонациональный народ Абхазии с самобытной культурой амшенских армян.

"Проживавшие в Османской империи армяне, спасаясь от геноцида 1915 года, переселились в Абхазию, Россию – в районы Сочи и Туапсе. Выставляются на празднике "Амшен" инструменты, которыми они пользовались, национальная одежда, много таких экспонатов. Село Лабра представляет, например, табак.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник «Амшен» в селе Цкыбын

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник «Амшен» в селе Цкыбын

Раньше жители армянских сел занимались табаководством, сейчас это не так развито. "Амшен" совмещается с праздником урожая, и в то же время хотим показать, что мы не забыли, что предки наши пели, танцевали, на каких музыкальных инструментах играли. Можно сказать, что сегодняшний праздник армянский аналог абхазского праздника урожая Лыхнашта", — с улыбкой сказал председатель армянской общины Гулрыпшского района Рафик Григорян.

Дочь Анаит Азезян из Армении вышла замуж в Абхазии и живет в стране вот уже 25 лет.

"Когда я собиралась приехать, дочь сказал мне, что поведет меня на праздник "Амшен". Мне здесь очень нравится. У нас в Армении тоже есть похожий праздник, отмечаем в октябре праздник урожая", — заметила Анаит.

Тоновабур, гюгюм и екка

Раньше всех, самыми первыми разложили блюда на столе представители села Мархяул. Учителя в национальных одеждах рассказывали каждому желающему о составе блюд. Непривычные для абхазского уха слова: тоновабур, екка, турша, долма. Но они становятся вполне понятными на вкус.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник «Амшен» в селе Цкыбын

Здесь же экспонируются старинные предметы домашней утвари. Учитель истории Мисак Роганян, указывая на предмет похожий на чайник, объяснил, что он называется гюгюм и в нем грели воду у костра.

Здесь же старинная пишущая машинка с армянской раскладкой – реликвия из семьи Торосян. Лусине Маркосян, показывая фотографию, на которой изображены мужчины в армянской национальной одежде, без запинки перечислила по именам деда и его братьев.

"Акоп, Самвел, Ероп, Кинак, Геворк, Хачик. Мой дед Ероп до 1918 года вел партизанскую войну в Османской империи. Его жена Марица Дукучян после его смерти до 73 лет получала партизанскую российскую пенсию", — сказала она.

Крепкая память

Несмотря на то, что амшенские армяне уже давно живут в Абхазии, генетическая память в них сильна. Каждый знал и с удовольствием рассказывал историю своих предков.

Сусанна Сурменелян говорит, что ее настоящая фамилия Оганесян. Представители ее рода переехали в Абхазию еще до геноцида 1915 года, практически сразу после русско-турецкой войны в 1898 году.

"Когда мой дедушка прибыл в Абхазию, на вопрос, откуда он родом, говорил из Сурмен. Так и прикрепилось к нам Сурмен-Сурменелян. Дети другого брата моего деда живут здесь в Цкыбын, они Оганесяны. Но мы знаем, что кровные родственники, общаемся", — сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник «Амшен» в селе Цкыбын

Праздник "Амшен" не узкое событие внутри диаспоры. Гостеприимные армяне принимали в этот день президента Абхазии Рауля Хаджимба, посла России в Абхазии Семена Григорьева, депутатов и просто всех, кто к ним приехал.