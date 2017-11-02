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Бункировка инертных материалов. Архивное фото.

Экспортер инертных материалов из Абхазии может заработать 100 млн рублей

© Sputnik. Игорь Зарембо
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (49)
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В рамках VIII Абхазо-российского делового форума было подписано соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию 27 октября 2017 года.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский экспортер заработает около 100 миллионов рублей от продажи инертных материалов российской компании в 2018 году, сообщил Sputnik начальник отдела лицензирования Минэкономики Абхазии Изет Хибба. 

"Абхазский производитель "Объединенный перерабатывающий комплекс" подписал контракт с российской компанией о поставке инертных материалов на 2018 год. Речь идет о щебне и песке на сумму предположительно 100 миллионов рублей. Речь идет о поставке 600 000 тонн по цене один доллар за каждую тонну, плюс погрузо-разгрузочные работы стоят сто рублей за тонну", — сказал Хибба. 

Скорее всего, добавил он, в дальнейшем будет увеличиваться количество абхазских производителей, которые будут участвовать в реализации этого проекта. Российская компания уже получила лицензию на ввоз абхазских инертных материалов.

VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Добыча песка и щебня будет происходить в Гулрыпшском районе, примерно в четырех километрах от центральной трассы и в 20 километрах от Очамчырского порта, уточнил Изет Хибба. 

"У абхазской компании есть все разрешительные документы, в том числе экологическое заключение. Месторождение представляет собой огромную гору песчано-гравийной смеси, где экологи разрешают добычу до миллиона кубометров с возможностью увеличения объема. То есть с экологической точки зрения нет никаких рисков", — отметил начальник отдела лицензирования. 

Заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко уточнил, что карьер расположен в нескольких километрах от реки Пшап в Гулрыпше и морского побережья. Компания, которая будет работать там, получила заключение на добычу ста тысяч кубометров инертных материалов еще в 2013 году.

"У этого абхазского производителя есть заключение о том, что там можно добывать инертные материалы, но для того, чтобы они приступили к работам, компания должна предоставить нам проект разработки месторождения. Сначала они должны получить заключение от геологов, экологов и всех заинтересованных ведомств. По этим указаниям и составляется проект", — пояснил Соломко.

Адгур Ардзинба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он подчеркнул, что любому производству сопутствуют техногенные проблемы, но для того чтобы их минимизировать, экологи прописывают перечень работ, которые производитель должен выполнить. В них входит составление схемы водоотведения, отстойники и очистные сооружения, полная схема очистки сточных вод, система оборотного потребления и ряд других условий. 

"Проектируемые линии коммуникации должны будут производиться при максимально щадящем виде по отношению к природе в районе разработки. По завершении этих работ приедут экологи с проверкой и сделают свое заключение", — сказал Соломко. 

По его словам, при соблюдении всех этих мер, никакой угрозы для экологии нет. 

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (49)



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