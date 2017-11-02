Несъедобные финики и "желейные" пальмы Абхазии

Как не съесть несъедобное и чем отличается финик от бутии, рассказала корреспонденту Sputnik замдиректора по научно-исследовательской работе Института ботаники Абхазии, кандидат биологических наук Татьяна Гуланян.

Sputnik, Анжелика Бения.

Для большинства жителей и гостей Абхазии почти все пальмы в республике – финиковые. Лакомясь плодами бутии, незнайки уверены, что вкушают финики. И автор этих строк тоже жила в неведении до встречи с Татьяной Гуланян, кандидатом биологических наук и заместителем директора по научно-исследовательской работе Института ботаники Абхазии.

Наряду с мимозой, эвкалиптом, камелиями и другими завезенными издалека растениями уникальная природа Абхазии еще радушно приняла и самые разные виды пальм. Парк мецената Николая Смецкова в Сухуме был первым, в котором собирали пальмовую коллекцию, куда попали более 40 разновидностей. Но из-за суровой зимы 1911 года, когда Абхазию засыпало снежным покровом высотой в два метра, половина собрания погибла.

В республике есть финиковые пальмы, но они больше радуют глаз, чем вкус. Их плоды несъедобны.

Канарский финик

"Съедобный" пальчатый финик любит тропики и очень редко встречается в субтропическом поясе. В Абхазии он, по крайней мере, в открытом грунте до сегодняшнего дня не сохранился. Зато канарская финиковая пальма у нас не редкость.

Мякоти у ее плодов почти нет. Если кто-то и решиться вкусить их, то не отравится, но и удовольствия не получит. Ничего интересного.

Родина пальмы Канарские острова. Когда точно была завезена в Абхазию, сказать специалисты затрудняются, однако, по словам кандидата биологических наук Татьяны Гуланян, по тому, как деревья распространились в парках Абхазии, можно предположить, что с пальмами Абхазия была уже знакома к концу XIX столетия.

Канарский финик считается одним из самых востребованных у декораторов из-за своей пышности и быстрого роста от семени до взрослого растения. Озеленителям очень важно получить "быстрый" посадочный материал, уточняет ботаник.

"Канарский финик представлен в Абхазии двумя видами. Есть пальмы с серебристой листвой, есть просто зеленые. Невозможно дифференцировать виды, сея семена. В нашем дендропарке можно увидеть и сизые, и зеленые финиковые пальмы", – объяснила Гуланян.

Бутия головчатая

Ароматные плоды с сочной, кисло-сладкой мякотью, напоминающие абрикосы, но размером с алычу – плоды бутии головчатой, которую часто, по ошибке, называют финиками.

"Из-за того что листья у обеих пальм перистые, так народ их и окрестил. Часто путают — финиками называют бутию. У бутии действительно съедобные плоды, которые оранжевыми кистями свисают. Это не финики", – уточнила ботаник Гуланян.

Бутия головчатая родом из плоскогорий юга Бразилии. Этот род пальм известен еще как «желейная» пальма. Это все из-за плодов, которые идут для приготовления очень вкусного желе, компотов и даже варенья.

Овальные плоды с сочно-волокнистой мякотью созревают в конце сентября или начале октября. В ее семенах содержится около 60 % кокосового масла. Период цветения и плодоношения бутии наступает достаточно поздно – с 10-летнего возраста.

Ствол этой пальмы имеет характерное головчатое утолщение у ее основания, которое выше постепенно сужается. Поэтому пальма так и называется – бутия головчатая. Это и отличает ее от других видов пальм. Так как бутия хорошо размножается семенами и быстро растет, в Абхазии ее полно. Выносит взрослая пальма температуру до —10°С. Высота ее не превышает пяти метров.

По словам ботаника Татьяны Гуланян, жители Абхазии практически не посещают Сухумский ботанический сад. Поэтому приезжающие на экскурсии туристы более осведомлены, что такое бутия и чем она от фиников отличается.