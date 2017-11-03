МЧС об отопительном сезоне: чистить дымоходы и не накрывать электроприборы

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для того чтобы избежать пожара в отопительный период, необходимо придерживаться техники безопасности, чистить дымоходы и не накрывать электрические приборы, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Елбакиев.

"В осенне-зимний период причинами возгораний являются несколько факторов. Это неправильная эксплуатация электронагревательных приборов, дровяных печей в частном секторе", — добавил он.

По словам Елбакиева, необходимо вовремя очищать дымоходные трубы, в противном случае сажа возгорается.

© Фото: МЧС Абхазии Наука спасения: МЧС Абхазии и России провели совместные учения

"Через проемы дымохода огонь проходит через конструкции дома и возникает пожар, поэтому нужно уделять особое внимание очистке дымоходных труб", — подчеркнул Елбакиев.

Что касается электрических приборов, очень часто люди сушат на них одежду, оставляют их без присмотра, чего делать нельзя, говорит он.

"Впоследствии также возникает пожар, оставлять электроприборы без присмотра запрещается. В зимнее время все пользуются электроприборами, если оставить их включенными, предметы, находящиеся на них, могут воспламениться от жара", — сказал Елбакиев.

По словам Ираклия Елбакиева, МЧС республики проводит специальные семинары среди школьников о том, как нужно использовать электрические приборы, чтобы избежать пожаров. Также подобная работа проводится с населением, к сожалению, не удается охватить все население.