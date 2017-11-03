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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

СГБ проверит задержанных на границе с Грузией на связь с террористами

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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СГБ Абхазии проверяет задержанных на абхазо-грузинской границе мигрантов на связь с террористическими организациями, сообщила в пятницу пресс-служба СГБ Абхазии.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Служба госбезопасности Абхазии проверяет задержанных на границе с Грузией нелегальных мигрантов на причастность к международным террористическим организациям, сообщается на официальном сайте СГБ Абхазии.

Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
© Sputnik. Сергей Пятаков
СГБ Абхазии: госграница периодически нарушается гражданами Грузии

По данным СГБ Абхазии, сотрудники службы совместно с Пограничным управлением ФСБ России задержали в Галском районе за незаконное пересечение абхазо-грузинской границы семерых граждан Египта, двух граждан Сомали, трех граждан Йемена и трех граждан Судана. Задержанные дают противоречивые показания по обстоятельствам своей прежней жизни. У некоторых из них на теле имеются следы, предположительно, ранений. Когда было произведено задержание, не уточняется.

"С учетом того, что все они являются жителями регионов, где в настоящее время идут боевые действия или функционируют международные террористические организации, Служба государственной безопасности по каналам международного сотрудничества проверяет их на причастность к незаконным вооруженным формированиям или террористическим организациям", — говорится в сообщении.

Как утверждает пресс-служба СГБ, в организации канала незаконной миграции из Грузии в Абхазию заинтересованы представители грузинских спецслужб, что подтверждается показаниями задержанных. По мнению ведомства, этот канал незаконной миграции мог быть использован спецслужбами Грузии для засылки террористов на территорию России и стран Европы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса о незаконном переходе группой лиц государственной границы, что предусматривает меру наказания до пяти лет лишения свободы. Судом города Сухум избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.




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