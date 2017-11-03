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Девушка за рулем

Временный учет: что надо знать автовладельцу, въезжающему в Абхазию

© Fotolia/ Tostphoto
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Алексей Лапин из села Кындыг Очамчырского района: В течение какого времени надо ставить на учет автотранспортное средство, въехавшее на территорию Абхазии и оформленное на гражданина России? Меня оштрафовали, так как не поставил на учет в течение трех дней. Я читал на сайте Sputnik Абхазия "Памятку автотуристу, планирующему посетить Абхазию" от 29 мая 2015 года, там указано, что "автотранспортные средства, зарегистрированные за пределами Абхазии и находящееся в республике более одного месяца, подлежат постановке на временный учет в подразделениях ГАИ МВД по месту временного пребывания автовладельца". Сейчас действуют новые правила?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия:  Как рассказал начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Родик Базба, автотранспортное средство, въехавшее на территорию Абхазии, должно быть поставлено  на временный учет в течение месяца. 

"Месяц иностранный гражданин, владелец машины, имеет право ездить по Абхазии, а потом уже ставить на учет", — сказал он.

Начальник ГАИ объяснил, что в распоряжении Кабинета Министров есть лазейка, которой пользуются некоторые водители.

"Иностранный гражданин, который въехал на территорию Абхазии, имеет право ездить месяц, а после должен поставить на временный учет автомашину. Но есть такой момент, что  нет бумаги, которая фиксирует день въезда иностранной машины. Мы не можем фиксировать момент, когда он заехал, — признал Базба. — На границе его не фиксируют. Российская сторона его не фиксирует, абхазская таможня его не фиксирует. Мы в принципе, не знаем, он находится здесь месяц или три дня назад заехал. Вот проблема в чем". 

Кроме того, по словам Родика Базба, некоторые водители машин на зарубежных номерах периодически штрафуются, их данные сохраняются в базе ГАИ. 

"Это входит в административную практику, и сотрудники ГАИ запоминают таких граждан. Общее количество машин, которые ездят в Абхазии, около 40 тысяч. В любом случае ребята (сотрудники ГАИ – ред.) знают водителей, кто ездит на российской машине с российскими номерами, а кто с абхазскими номерами", — заметил начальник  ГАИ. 

Памятка автотуристу
© Sputnik. Леон Гуния
Памятка автотуристу

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания. 

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    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

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