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Рауль Хаджимба

Президент: многие под погонами принимают наркотики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Расширенная коллегия МВД Абхазии с участием президента Рауля Хаджимба состоялась в пятницу 3 ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Многие сотрудники, ходящие под погонами, принимают наркотики, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на расширенной коллегии МВД в пятницу 3 ноября.

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"Мы начали работу и начали со своих структур. Я уверяю вас, что мы найдем соответствующие возможности, средства для того, чтобы начать полную проверку всех структур по отношению к тем лицам, которые принимают наркотики", — сказал он. 

Эту проверку пройдут все вне зависимости от рангов и авторитета, добавил глава государства.

"Многие уйдут после проведения этой работы. К сожалению, буквально за короткий промежуток времени в органах Государственной службы охраны уволено 12 человек за употребление наркотиков", — сообщил президент.

В работе МВД необходима информационно-просветительская работа, а не просто констатация фактов, подчеркнул он.

"Я смотрю "Дежурную часть", когда есть время, но это посыл обществу о совершенных преступлениях. Говорить надо совершенно по-другому. Об этом надо говорить, привлекая нашу общественность, молодежь, если хотим изменить что-то в нашей стране", — считает Хаджимба.

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Президент предложил провести 2018 год под лозунгом борьбы с наркотиками.

"Но это не значит, что это лозунг и на этом все должно закончиться, специалистов по лозунгам у нас много, но работать под ними крайне мало кто хочет", — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание коллегии на то, что люди в форме нарушают правила на дороге намного чаще, чем гражданские.

"Почему мы считаем, что нам все позволительно? Почему мы должны с таким подходом выходить к людям?" — выразил президент свое недоумение.

На расширенной коллегии в МВД Абхазии подвели итоги работы за девять месяцев 2017 года и наметили необходимые шаги для улучшения работы органов внутренних дел.

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