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VIII Абхазо-российский деловой форум

Торгпредство России: деловой форум в Абхазии заинтересовал регионы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На VIII Абхазо-российском деловом форуме, который прошел в Сухуме 27 октября, состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между представителями деловых кругов двух стран.

СУХУМ, 3 нояб – Sputnik. VIII Абхазо-российский деловой форум в Сухуме вызвал большой интерес со стороны делового сообщества, представителей государственной власти России, в том числе регионального уровня, сообщает Торговое представительство России в Абхазии на своем официальном сайте. 

В работе форума приняли участие более 500 представителей Кабардино-Балкарской и Чеченской Республики, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Липецкой, Ивановской областей и Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении.

Одним из наиболее актуальных вопросов стало обсуждение ограничений на покупку иностранцами недвижимости в Абхазии. 

VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
На одном дыхании: эксперты Абхазии и России оценили деловой форум в Сухуме

По мнению председателя Российско-Абхазского делового совета Андрея Сергеева, возможность покупки иностранцами недвижимости в Абхазии поднимет экономику республики.

"До сих пор актуальной остается  тема невозможности покупки недвижимости в Абхазии для иностранцев. Средства, вырученные от продажи недвижимости, огромная часть которой находится в неудовлетворительном состоянии, стали бы одной из основ для стабильного развития экономики республики", – считает он.

Сергеев подчеркнул, что инвесторы, вкладывающие свои средства в Абхазию заслужили гарантий сохранения своих средств.

"Решение данных вопросов окажет не только позитивное воздействие на развитие экономических отношений России и Абхазии, но и позволит вывести экономику республики на новый уровень", — уверен он.  

На VIII Абхазо-российском деловом форуме, который  прошел в Сухуме 27 октября, состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между представителями деловых кругов двух стран. 




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