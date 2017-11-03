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Брифинг, посвященный обменным гастролям культурного сезона Россия - Абхазия 2017

Веселый, озорной, честный: "Том Сойер" откроет гастроли "Мастерской"

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Брифинг, посвященный обменным гастролям культурного сезона "Россия - Абхазия 2017", в рамках которого в РУСДРАМе покажут два спектакля театра "Мастерская", прошел в Министерстве культуры Абхазии в пятницу 3 ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Самый молодой, но самый востребованный, представила театр "Мастерская" куратор проекта "Большие гастроли" Наталья Афанасьева на пресс-конференции в Сухуме.

Пресс конференция по случаю открытия нового сезона
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Хинтба о РУСДРАМе: нас ждут "Большие гастроли"

Театр "Мастерская" образован в 2010 году, основу труппы составили выпускники актерско-режиссерского курса Российского государственного института сценических искусств профессора Григория Козлова. 

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности реализует программу "Большие гастроли" с 2014 года. За три года более 500 тысяч зрителей регионов России увидели спектакли ведущих российских театров. Центр также организует обменные гастроли за рубежом, где есть русские театры. В этом году  в программу включена и Абхазия. По словам Афанасьевой, при выборе спектакля и театра ориентируются на запросы зрителей и заявки Министерства культуры Абхазии.

"В Абхазии 3 ноября покажут детский спектакль "Том Сойер". В рамках ответных гастролей РУСДРАМа тоже будут показан один детский спектакль. Спектакли больших гастролей пока на стадии обсуждения с министром культуры Абхазии — рассматриваются в числе других кукольный и музыкальные театры", — заметила куратор проекта. 

Афанасьева подчеркнула, что цена билетов на спектакли гастролируемых театров не превышает стоимости билетов на премьерные спектакли местного театра. 

Спектакль "Том Сойер" про благородство, про дружбу, про потрясения, которые делают людей людьми, мужчин мужчинами, заявила режиссер-постановщик Галина Бызгу.  

"Поставить этот спектакль было желанием самих молодых актеров. Наша история про юг Америки и про наш. Мы делали очень искренний спектакль про детство как самое счастливое время жизни, — сказала режиссер. – Спектакль озорной, честный  и веселый, не знаю, каким он будет в Абхазии, может, грустным, не знаю. Спектакль длится три часа с антрактом. Питерские дети смотрят, абхазские дети будут ли смотреть такой длинный спектакль". 

Государственный русский театр драмы
© Sputnik. Томас Тхайцук
Спектакль "Широколобый" по Фазилю Искандеру поставят в РУСДРАМе

Генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба выразил огромную радость и коллектива театра, и зрителей тот факт, что в программу "Большие гастроли" включен РУСДРАМ, и в Абхазию приезжают лучшие театры России. Это новый исторический этап в развитии театральной культуры республики в целом. Это новые связи, новые перспективы. И самое главное, это еще раз доказывает, что Абхазия не является культурной провинцией, а важный центр культуры на кавказском регионе. В Абхазии очень востребовано театральное искусство. То, что на два спектакля театр "Мастерская" 3 и 4 ноября аншлаг, весьма показательно", — отметил Хинтба.  

Ираклий Хинтба как театрал с большим опытом заверил гостей в том, что в Абхазии лучший зритель в мире.

"Я побывал в огромном количестве театров во многих странах и хочу сказать, что у нас зритель — один из лучших в мире.  Требовательный, но очень благодарный зритель, теплый и восприимчивый, тонкий и умный.  И вы в этом сегодня убедитесь", — заверил гендиректор РУСДРАМа. 

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия сообщила, что, в рамках которого проходит проект "Большие гастроли", завершится гастролями РУСДРАМа в Элисту и Пятигорск.

Пресс конференция по случаю открытия нового сезона
© Sputnik. Бадрак Авидзба
РУСДРАМ открыл 37 театральный сезон

"Культурные сезоны "Россия — Абхазия 2017", а они проходят уже девятый год, оказались очень благоприятными. Программа вся, которую подписали в рамках Санкт-Петербургского форума, отработана, — подчеркнула Арсалия. — Это и конференция, и выезд Государственного музея на XIX Международный фестиваль "Интермузей-2017", и обменные гастроли коллективов  нашей Государственной капеллы и ансамбля имени Зыкиной. И приступили к завершающим обменным театральным гастролям". 

Первый спектакль в рамках "Большие гастроли" Санкт-Петербургского театра "Мастерская" пройдет уже сегодня, 3 ноября, в 19 часов, показ второго спектакля "Записки юного врача" состоится 4 ноября.  

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