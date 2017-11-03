Пипия: покупка жилья россиянами не связана с гражданством Абхазии

В работе VIII Абхазо-российского делового форума, прошедшего в Сухуме 27 октября, приняли участие более 500 представителей из российских регионов.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипия призвал не искать "темную кошку в комнате, где ее нет" в вопросах экономических отношений Абхазии и России. Такое заявление он сделал на полях VIII Абхазо-российского делового форума.

"Так, например, не должно быть даже мысли о том, что покупка жилья российскими гражданами будет увязываться с процессом оформления гражданства Абхазии. Подобные вбросы только мешают экономическому развитию государства, как и те схемы, которые сейчас пытаются проворачивать некоторые наши граждане для личного обогащения", — сказал Вахтанг Пипия.

Он считает, что пресечение таких схем должно стать одной из приоритетных задач.

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По мнению политика, после форума работа по развитию малого и среднего бизнеса должна активизироваться.

"Нужно не только обсуждать вопросы, которые из года в год остаются важными для абхазо-российских экономических отношений, но и искать конкретные решения", — подчеркнул он.

На VIII Абхазо-российском деловом форуме, который прошел в Сухуме 27 октября, состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между представителями деловых кругов двух стран. Возрос интерес к Абхазии со стороны российских регионов.

В работе форума в 2017 году приняли участие более 500 представителей Кабардино-Балкарской и Чеченской Республики, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Липецкой, Ивановской областей и Санкт-Петербурга.



