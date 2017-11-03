Деловой форум в Сухуме: размышления постфактум

О том, какие цели ставили перед собой организаторы VIII Абхазо-российского делового форума (состоявшегося на прошлой неделе в Сухуме) и чего хотели добиться в итоге от его участников, автор этих строк сообщил читателям Sputnik накануне мероприятия в статье "Деловой форум в Сухуме состоится при любой погоде".

И затем, уже после форума, в нескольких итоговых публикациях мною были даны позитивные оценки и пленарного заседания, и проведенных в ходе мероприятия круглых столов.

У меня нет сомнений, что VIII форум был активнее и позитивнее всех предыдущих — даже несмотря на то, что текущий год оказался для экономики Абхазии и, в первую очередь, для сельского хозяйства, весьма неудачным. Позитивный настрой стал, как я полагаю, следствием двух важных обстоятельств: во-первых, сложившимся к настоящему времени вполне эффективным форматом открытого и доверительного абхазо-российского диалога, а во-вторых, резкого роста понимания того, что же все-таки происходит в абхазской экономике и что, в связи с этим, следует предпринимать.

Какие шаги необходимо предпринять для преодоления "узких" мест в абхазской экономике и ее перехода не просто к устойчивому росту (этот рост реально происходил все последние годы, за исключением текущего), но к принципиально новому качеству, отражено в выступлениях и итоговых резолюциях круглых столов форума. И на этом можно было бы успокоиться, если бы не одно "но".

Вот это "но" прозвучало уже в ходе Пленарного заседания форума, и высказал его глава Торгового представительства правительства республики Абхазия в России Олег Барциц. "Абхазской экономике нужна модернизация", — таким был основной посыл его выступления.

Под модернизацией абхазской экономики автор этих строк понимает несколько фундаментальных инноваций, благодаря которым экономический рост уже в ближайшее время может ощутить каждый гражданин Абхазии. И эти инновации должны касаться не только расширения взаимодействия деловых кругов Абхазии и России, совершенствования инструментов торгового сотрудничества или же роста объема инвестиций в республику. Они должны затронуть те сферы, которые являются основополагающими для экономического развития Абхазии как суверенной республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц на VIII Абхазо-российском деловом форуме: нуждаемся в модернизации

Под такими сферами следует понимать: принципиальные изменения в структуре республиканского бюджета (сегодня более 60 % бюджета Абхазии формируется за счет поступлений из России – и такая его структура отнюдь не способствует формированию в Абхазии суверенной и устойчивой экономики); обеспечение реальной капитализации экономики республики.

В свою очередь, обе эти позиции зависят от усилий правительства на таком направлении, как формирование надежной налоговой базы и создание эффективной системы налогов и сборов, минимизирующей теневой бизнес и способствующей исправлению республиканского бюджета в пользу увеличения в нем доли «зарабатываемых» государством средств.

Рост налоговых поступлений в республиканский бюджет призван вооружить государство дополнительными возможностями для планирования и проектирования экономического развития РА и осуществления мер, направленных на капитализацию национальной экономики, а также на защиту зарубежных инвестиций.

Налоговая система – нерв любой дееспособной экономики. Но много ли поступает налоговых платежей в республиканский бюджет, например, из туристической отрасли?

Объемы эти, насколько мне известно, на порядок ниже тех, которые могли бы поступать в бюджет, если бы правительству удалось приступить к модернизацию туриндустрии.

Автор этих строк поднимал вопрос о реальном потенциале абхазской туротрасли в рамках круглого стола делового форума, посвященного развитию в Абхазии среднего и малого предпринимательства, однако же, заинтересованного обсуждения названной темы не получилось – слишком она сегодня в Абхазии непопулярна. Действительно, доходы с нелегальной (не облагаемой налогом) сдачи комнат в аренду отдыхающим так или иначе обогащают большую часть трудоспособного населения республики, но государство как таковое не становится богаче. А это значит, что у власти нет финансовых возможностей развивать инфраструктуру отдыха, что в свою очередь, снижает привлекательность отдыха в республике. Получается замкнутый круг. И этот круг – не единственный.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пипия: покупка жилья россиянами не связана с гражданством Абхазии

Отсутствие воли по отношению к ключевому звену абхазской экономики (а именно об отсутствии воли идет речь, когда мы говорим о неготовности абхазских элит к модернизации) тормозит и развитие сельского хозяйства, и формирование фондового рынка, и наведение порядка в сфере безопасности, и привлечение в страну инвесторов, и формирование в республике земельного кадастра и системы оценки государственных и муниципальных активов.

Слабость государства в главной своей функции – наведении порядка в бюджетно-налоговой сфере является основной причиной того факта, что инвестиционные проекты в Абхазии все еще воспринимаются многими как высокорисковые. У российского, да и любого другого зарубежного инвестора нет уверенности в том, что безопасность его инвестиций гарантирована. А раз так, то под ударом оказываются абхазская энергетика (российский инвестор не спешит в эту сферу), развитие портовой индустрии, инвестиции в инфраструктуру туризма, в строительство и тому подобное.

В теневом режиме продолжает функционировать и рынок недвижимости. Ни для кого не секрет, что от продаж, например, жилья государство также получает не налоговые поступления, а дырку от бублика.

Как резко поднять в Абхазии фондовый рынок – эта тема не раз уже затрагивалась в выступлениях многих абхазских политиков, но любые разумные предложения, связанные с тем, как государство уже в ближайшие годы может добиться резкого роста ВВП исключительно за счет наведения порядка, по каким-то причинам неуклонно притормаживаются или даже саботируются в каких-то чиновных кабинетах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент: многие под погонами принимают наркотики

Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджинба вновь поднял вопрос о наведении порядка в правоохранительной сфере. Воля вроде бы проявлена. Но государственная воля должна быть комплексной и она должна распространяться не только на отдельные ведомства. Начинать нужно, еще раз повторяю, с пересмотра бюджетных отношений и ускоренного принятия ряда законов, которые призваны обеспечить республиканский бюджет дополнительными средствами для реализации приоритетных проектов.

То, что в республике сегодня не решаются такие вот фундаментальные проблемы политэкономического характера, понимают в Абхазии не только эксперты, но и многие правительственные чиновники. Не случайно в последние месяцы в республике активизировалась работа по подготовке Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на ближайшие годы. О том, как идет подготовка такого документа – и в правительстве, и в экспертном поле – я расскажу читателям Sputnik в следующей статье. А эту публикацию завершу тезисом о том, что определенные успехи в экономическом развитии не должны заслонять реальные проблемы. Проблемы надо решать и решать вовремя.