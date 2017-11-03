Килба: террористы из Сирии могут пытаться проникнуть в Абхазию

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Террористы, принимавшие участие в войне на территории Сирии, могут пытаться проникать на территорию Абхазии, сказал корреспонденту Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба.

"На сегодняшний день наносятся серьезные удары по террористам на Ближнем Востоке, и есть серьезные результаты по борьбе с ними. Эти группы были в Ираке, сегодня в Сирии, какая-то часть террористов погибает, но большая часть выдавливается с этих территорий, они рассеиваются по всему миру", — добавил он.

Поэтому Абхазия должна быть готова к борьбе с нелегальными мигрантами, считает Мухамед Килба.

© Sputnik. Сергей Пятаков СГБ проверит задержанных на границе с Грузией на связь с террористами

"Через территорию Грузии нелегальным мигрантам легче проникать в Абхазию", — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению главы Совбеза, возможно, что частые попытки нелегалов попасть на территорию Абхазии связаны с их желанием проникнуть через республику в Россию, далее в Европу.

По данным СГБ Абхазии, сотрудники службы совместно с Пограничным управлением ФСБ России задержали в Галском районе за незаконное пересечение абхазо-грузинской границы семерых граждан Египта, двух граждан Сомали, трех граждан Йемена и трех граждан Судана.

Служба госбезопасности Абхазии проверяет задержанных на границе с Грузией нелегальных мигрантов на их причастность к международным террористическим организациям. Как утверждает пресс-служба СГБ, в организации канала незаконной миграции из Грузии в Абхазию заинтересованы представители грузинских спецслужб, что подтверждается показаниями задержанных. По мнению ведомства, этот канал незаконной миграции мог быть использован спецслужбами Грузии для засылки террористов на территорию России и стран Европы.