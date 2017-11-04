Петербург на Миссисипи: спектакль "Том Сойер" состоялся в РУСДРАМе

О том, как в РУСДРАМе прошел спектакль "Том Сойер" режиссера Галины Бызгу, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Детский спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" "Том Сойер" по одноименному роману Марка Твена переполнил зал РУСДРАМа. В театр пришло, наверное, больше, чем ожидалось: начиная от самых юных и заканчивая взрослыми зрителями.

Сразу после входа в партер зритель погружается в Марк Твеновскую атмосферу: Америка 1870-х, джаз, контрабас, гитара, юноши в коротких штанишках чуть ниже колена, чулках и башмаках, девушки в высоких панталонах с оборками, выглядывающими из под платьев, у дам же длинные платья и чепчики. Костюмы, словом, аутентичны и вполне передают дух эпохи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Том Сойер"

Декорации очень просты, но в то же время понятны каждому: на заднике сцены полнолуние, по середине – три передвижных квадратных щита, столы–стулья-кровати, пианино и бочка-жилье Гека. Это все и есть Санкт–Петербург на Миссисипи.

Спектакль начинается с песни о Томасе авантюрном шалопае. С первых аккордов уже ясно, что повествование пойдет о занимательном приключений 12-летнего мальчишки. Объяснять, кто в какую роль играет нет надобности. Читавшему Марка Твена и так понятно. А нечитавшему – объяснит Гек Финн (Дмитрий Житков), который в спектакле, также как и в романе Твена берет на себя роль рассказчика. Благодаря Геку, во многих важных эпизодах мы узнаем, о чем думает озорной Том, а в некоторых — даже видим его эмоции. Гек в спектакле "Том Сойер" с одной стороны выступает двойником Тома. Он такой же сирота, такой сорванец и любитель приключений.

Долго, но увлекательно

В спектакле театра "Мастерская" сохранились все опорные моменты романа Твена: покраска забора, любовные эпизоды Тома и Бэкки, история с анатомической книгой, ночь на кладбищен, путешествие на остров, суд над Мефом Поттером и приключение в пещере. Режиссер Галина Бызгу в спектакле даже намекает на Гражданскую войну в США. Неоднократно в различных эпизодах можно услышать выстрелы пушек.

"Том Сойер" Санкт-Петербургского театра с одной стороны кажется растянутым. Длится более двух часов. Однако великолепная игра актеров компенсирует нехватку лаконичности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Том Сойер"

Дети, на которых и рассчитан спектакль, хохочут от души. Приключенческие эпизоды между Томом и Геком сопровождаются репликами юных театралов. А эпизоды, когда Том стоит перед выбором, зрители подсказывают ему, как поступить. Например, эпизод суда над Мефом, когда Тома мучает совесть, говорить или не говорить, кто на самом деле убил доктора.

Несмотря на авантюры и хитросплетения Тома, в итоге доброта и правда берут верх над ложью и коварством. Том Сойер признается перед судом и перед тетушкой Поли, которая могла бы его высечь, где он находился в ночь убийства доктора, и кто на самом деле его убил. Из авантюрного шалопая в доли секунды Том облагораживается в героя. И этот образ сохраняется за ним до конца спектакля. Закругляется трехчасовая постановка Питерского театра игрой на гитаре и контрабасе, которая сопровождается словами о Томасе-озорном мальчишке.

Все довольны

После спектакля родители и дети выходили из партера со счастливыми лицами. Некоторые юные театралы даже успели подхватить целые фразы за три часа полюбившегося персонажа.

— Война и любовь, — как мантру повторяет слова Тома Сойера театрал лет десяти и весело направляется в гардеробную.

По словам директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, и актеры, и театр в восторге от того, что публика так принимала этот спектакль.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Том Сойер"

"Очень умно, ярко, образно, изобретательно сделан спектакль. Великолепная работа молодых актеров, мощная энергетика. Меня больше всего удивило то, что спектакль три часа держал в напряжении аудиторию, которая состояла из трех-, четырех-летних детей. Они три часа неотрываясь смотрели спектакль. Это показатель того, насколько наша публика серьезная, воспитанная, чуткая и восприимчивая", — резюмировал он.