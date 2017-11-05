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Международный культурный форум в Санкт-Петербурге

Абхазия примет участие в VI культурном форуме в Санкт-Петербурге

© Sputnik. Алексей Даничев
В Абхазии
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Форум соберет специалистов разных областей культуры, в дискуссиях и обсуждениях примут участие выдающиеся российские и зарубежные директора музеев, режиссеры, музыканты, художники.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия примет участие в VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме который пройдет с 16 по 18 ноября, сказала в интервью радио Sputnik Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

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"Мы в четвертый раз с удовольствием приняли приглашение наших коллег, в рамках форума мы надеемся подписать план мероприятий на 2018 год. Следующий год для нас очень важен, потому, что во-первых это юбилей признания республики, это юбилей культурных сезонов которые будут проходить в десятый раз", — добавила она.

Санкт-Петербургский форум это возможность для того, чтобы обговаривать с российскими коллегами планы культурных мероприятий на 2018 год, говорит Арсалия.

"У нас есть генеральные линии, которые от форума к форуму мы стараемся сохранять в повестке дня. Это линия сохранения культурного наследия, развитие театральной деятельности, обмены нашими коллективами ансамблей песни и танца. Мы хотим попробовать на будущее сделать перекрестный музейный проект, это сложно, потому, что перемещение культурных ценностей, всегда не просто", — отметила Арсалия.

Эльвира Арсалия
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Форум соберет специалистов разных областей культуры, в дискуссиях и обсуждениях примут участие выдающиеся российские и зарубежные директора музеев, режиссеры, музыканты, художники. Деловая площадка создаст условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. А фестивальная программа для жителей и гостей Северной столицы будет включать в себя концерты, выставки, спектакли и другие мероприятия.

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