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Спектакль по рассказам Михаила Булгакова Записки юного врача

"Записки юного врача" завершили гастроли "Мастерской" в Сухуме

© Sputnik. Константин Грецов
В Абхазии
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Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (18)
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О том, как прошел второй спектакль Санкт-Петербургского театра "Мастерская" на сцене РУСДРАМа в рамках культурного сезона "Россия — Абхазия 2017", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Спектакль "Записки юного врача" по произведению Михаила Булгакова завершил гастрольную программу Санкт-Петербургский театр "Мастерская" выступавшего два дня на сцене Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

Моноспектакль "Записки юного врача" о докторе, который только закончил медицинский институт и которого направили на работу в глухую провинцию. Оказавшись на месте своей работы он с ужасом стал думать о том, что может не справиться со своей работой.

Его беспокоили мысли о том, что он будет делать если к нему поступит больной с защемленной грыжей или как ему провести тахеометрию. Неуверенный в себе врач уже было усомнился в правильности выбора своей профессии. "Зачем я выбрал медицинский факультет", — восклицает он с дрожащими руками. 

Спектакль по рассказам Михаила Булгакова Записки юного врача
© Sputnik. Константин Грецов
Спектакль по рассказам Михаила Булгакова "Записки юного врача"

Но судьба к нему оказалась благосклонной, на операцию к нему попадает молодая женщина угодившая в мялку для льна. Пациентка потеряла много крови, и казалось что она должна была умереть, но не в руках "случайного" доктора. После судорожных и неуверенных действий врача по ампутации ее ноги пациентка выжила. 

Спектакль по рассказам Михаила Булгакова Записки юного врача
© Sputnik. Константин Грецов
Спектакль по рассказам Михаила Булгакова "Записки юного врача"

Здесь появляется мысль о том, что выбор профессии не был таким уж случайным. После этого чудесного спасения доктор стал популярным, к нему приходили на прием сотни больных и его уже стал заботить вопрос как не погибнуть под тяжестью собственной славы.

"Я впервые на спектакле где один актер работает, получился большой монолог, но очень содержательный, интересный и глубокий. Сам актер настолько чувствует роль, что создается впечатление, что перелистываешь страницы Булгакова. Атмосфера конечно была создана одним актером потрясающая", — сказала зритель спектакля Майя Цыбулевская.  

Спектакль по рассказам Михаила Булгакова Записки юного врача
© Sputnik. Константин Грецов
Спектакль по рассказам Михаила Булгакова "Записки юного врача"

Спектакль "Записки юного врача" номинирован на Российскую национальную театральную премию "Золотая Маска" в номинациях "Лучший спектакль малой формы", "Лучшая работа режиссера" – Григорий Козлов, "Лучшая мужская роль" – Максим Блинов. Независимая театральная премия для молодых "Прорыв" (2017 год) – Максим Блинов, Гран-при XI международного фестиваля моноспектаклей "Монокль" (2017 год).  

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" выступил на сцене РУСДРАМа в рамках культурного сезона "Россия — Абхазия 2017".

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности реализует программу "Большие гастроли" с 2014 года. За три года более 500 тысяч зрителей регионов России увидели спектакли ведущих российских театров. Центр также организует обменные гастроли за рубежом, где есть русские театры. В этом году в программу включена и Абхазия.

Первый спектакль в рамках "Большие гастроли" Санкт-Петербургского театра "Мастерская" прошел 3 ноября, зрители увидели постановку "Том Сойер", 4 ноября — спектакль "Записки юного врача".

Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (18)

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    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

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