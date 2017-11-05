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Военные учения ЮВО

Разведчики ЮВО в Абхазии показали, как выжить в экстремальных условиях

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
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В лесистой части полигона "Гудаута" разведчики российской военной базы ЮВО в Абхазии организовали статический показ: более 40 самодельных средств выживания вдали от цивилизации.

СУХУМ, 5 нояб – Sputnik. Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках празднования Дня военного разведчика продемонстрировали гостям секреты выживания в экстремальных условиях, сообщила пресс-служба ЮВО. 

Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму
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"В лесистой части полигона "Гудаута" разведчики соединения организовали статический показ более 40 самодельных средств выживания вдали от цивилизации, в том числе шалаши, двух и односкатные чумы, силки и капканы для поимки диких животных", — говорится в сообщении. 

Все средства были изготовлены военнослужащими в основном из подручных материалов, легкодоступных в природе. 

"При показе возможных жилищ военнослужащие продемонстрировали так называемое "зеркало", которое необходимо конструировать рядом с шалашом в условиях низких температур воздуха. Зеркало изготавливается из веток деревьев или куска ткани для отражения тепла от костра в сторону лежанки. 

Для показа способов разведения костра специалисты разведки применили осколки от стеклянных бутылок, а также древний маневр – трение деревянной палочки о бревно. Пояснением, для гостей мероприятия, был открыт способ получения огня методом "ловли молнии" при грозе", — отмечено в сообщении. 

В ходе демонстрации способов сбора и добычи воды, изготовления самодельных водяных фильтров в условиях дикой природы разведчики отметили необходимость приема 300-350 граммов воды в сутки на человека, при отсутствии у него физических нагрузок и без употребления сахара или соли. 

"В ходе мероприятия также инструктор по выживанию разведывательного подразделения военной базы рассказал о способах ориентирования на местности с применением подручных средств и окружающей природной среды. Цель мероприятия — ознакомление членов семей военнослужащих со способами выживания в экстремальных условиях, а также методами, применяемыми в ходе боевой подготовки разведчиков", — говорится в сообщении. 

Всего на мероприятии присутствовали более 200 гостей — жены и дети военнослужащих базы, а также гражданские работники соединения.

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    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

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