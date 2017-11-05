Разведчики ЮВО в Абхазии показали, как выжить в экстремальных условиях

В лесистой части полигона "Гудаута" разведчики российской военной базы ЮВО в Абхазии организовали статический показ: более 40 самодельных средств выживания вдали от цивилизации.

СУХУМ, 5 нояб – Sputnik. Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках празднования Дня военного разведчика продемонстрировали гостям секреты выживания в экстремальных условиях, сообщила пресс-служба ЮВО.

"В лесистой части полигона "Гудаута" разведчики соединения организовали статический показ более 40 самодельных средств выживания вдали от цивилизации, в том числе шалаши, двух и односкатные чумы, силки и капканы для поимки диких животных", — говорится в сообщении.

Все средства были изготовлены военнослужащими в основном из подручных материалов, легкодоступных в природе.

"При показе возможных жилищ военнослужащие продемонстрировали так называемое "зеркало", которое необходимо конструировать рядом с шалашом в условиях низких температур воздуха. Зеркало изготавливается из веток деревьев или куска ткани для отражения тепла от костра в сторону лежанки.

Для показа способов разведения костра специалисты разведки применили осколки от стеклянных бутылок, а также древний маневр – трение деревянной палочки о бревно. Пояснением, для гостей мероприятия, был открыт способ получения огня методом "ловли молнии" при грозе", — отмечено в сообщении.

В ходе демонстрации способов сбора и добычи воды, изготовления самодельных водяных фильтров в условиях дикой природы разведчики отметили необходимость приема 300-350 граммов воды в сутки на человека, при отсутствии у него физических нагрузок и без употребления сахара или соли.

"В ходе мероприятия также инструктор по выживанию разведывательного подразделения военной базы рассказал о способах ориентирования на местности с применением подручных средств и окружающей природной среды. Цель мероприятия — ознакомление членов семей военнослужащих со способами выживания в экстремальных условиях, а также методами, применяемыми в ходе боевой подготовки разведчиков", — говорится в сообщении.

Всего на мероприятии присутствовали более 200 гостей — жены и дети военнослужащих базы, а также гражданские работники соединения.