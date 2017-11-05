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Детская команда футбольного клуба Динамо на детском турнире Hopes Cup (Лига надежды) в Сочи

Детское "Динамо" из Сухума стало вторым на футбольном турнире в Сочи

© Фото: личный архив
В Абхазии
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В финале I этапа всероссийского турнира "Осенний Кубок HOPES CUP 2017" в Сочи, юные абхазские спортсмены вот уже второй год подряд завоевывают серебро.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik, Бения Анжелика. Дети футбольного клуба "Динамо" города Сухум бились за победу на детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи, команда стала второй, сообщил тренер детской команды Мераб Квеквескири.

Детская команда футбольного клуба Динамо на детском турнире Hopes Cup (Лига надежды) в Сочи
© Фото: личный архив
Детская команда футбольного клуба "Динамо" на детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи

"Футболисты бились за победное место. Дети выступали под абхазским флагом. Очень хотели выиграть. Сделали по максимуму. Это говорит о том, что они понимали уровень турнира, что они гордятся своей страной. Они сделали все возможное, чтобы абхазский флаг был на вершине пьедестала. Они очень этого хотели. Спасибо им большое за игру", – сказал тренер.

Детская команда футбольного клуба Динамо на детском турнире Hopes Cup (Лига надежды) в Сочи
© Фото: личный архив
Детская команда футбольного клуба "Динамо" на детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи

Юные футболисты из Абхазии вышли в финал турнира, где уступили по пенальти ростовской команде.

Лучшим полузащитником был назван Лев Ажиба, лучшим вратарем Лаша Цулая.

Детская команда футбольного клуба Динамо на детском турнире Hopes Cup (Лига надежды) в Сочи
© Фото: из личного архива
Детская команда футбольного клуба "Динамо" на детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи

До игры футболисты почтили память советского футболиста Виталия Дараселия.

В футбольном турнире "Лига надежды" принимали участие дети 2008 — 2009 годов рождения из Сочи, Нальчика, Волгодонска, Краснодара и Абхазии. Всего в группе было 22 команды.

На детском турнире "Hopes Cup" (Лига надежды) в Сочи команда "Динамо" участвует не впервые. И в июне 2017 года команда из Сухума на турнире заняла второе место. Тогда в упорной борьбе в финале абхазские футболисты уступили сочинской команде "Черноморец" со счетом 1:2.

"Hopes Cup"  — детский турнир по футболу, который проводится четыре раза в год (март, июнь, август, ноябрь). Ранее проводился в станице Голубицкой, Темрюке, Анапе и Краснодаре. Победитель и призеры награждаются кубком, дипломом, игроки — медалями. Участвовавшие команды турнира награждаются дипломом. 

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    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

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